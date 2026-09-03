В основе вражды между ГУР и СБУ, выливающиеся в вооруженные разборки, лежит прежде всего стремление контролировать бизнес и финансовые потоки.

Об этом в своем блоге заявил объявленный РФ в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политолог успокаивает, что между собой конкурируют спецслужбы и в США.

«И Украина в этом плане не является исключением, потому что, тем более в условиях войны, это получило новый толчок, поскольку силовые структуры, начиная от армии, заканчивая СБУ и ГУР, получили намного больше ресурсов, чем это было раньше. Как следствие, у них расширились и возможности, плюс полномочия расширились. И в связи с этим расширились возможности влиять на тот же бизнес, экономику и так далее. Поэтому объективно идёт такая межведомственная борьба не только за то, чтобы получить контроль над какими-то дополнительными бюджетными потоками, но и бизнесом, который тоже дает какие-то потоки», – сказал Романенко.

Он подчеркнул, что экс-глава ГУР, глава Зе-офиса [террорист] Кирилл Буданов с начала войны серьезно усилился, превратив структуру фактически в самостоятельную армию численность в десятки тысяч человек.