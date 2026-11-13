Буферная зона с Россией докатится до Словакии и Венгрии, и покатится дальше – русофоб Портников

Анатолий Лапин.  
13.11.2026 17:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Попытка определить буферную зону между Украиной и Россией закончится тем, что она будет создана на территориях Венгрии и Словакии.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский пропагандист-русофоб и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка определить буферную зону между Украиной и Россией закончится тем, что она будет создана...

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«Русские всегда говорили, что линию нужно провести по административным границам областей. А американцы могли бы сказать нам: если вы не хотите проводить линию по административным границам областей, не хотите выводить войска из Донецкой области, то определитесь, где проходит административная граница, на которой должны остановиться войска», — рассуждал он.

При этом Портников опасается, что Москва не согласится с предложенной Киевом линией – и потребует отвести украинские войска ещё дальше:

«Если они получают полный контроль над Донецкой областью, то, таким образом, должны занять ещё 100 километров территории соседних регионов Украины — например, Днепропетровской области. Там потом, в этой буферной зоне, можно проводить референдум и тоже провозглашать независимое государство…

А потом — опять буферная зона… и ещё одна. Да, так можно дойти и до Ужгорода. И тогда буферная зона окажется уже на территории Словакии и Венгрии».

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English version :: Читать на английском Буферная зона с Россией докатится до Словакии и Венгрии, и покатится дальше – русофоб Портников

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