Царев: Теперь ВСУ будут «кошмарить» сухопутный коридор и попытаются прорвать оборону Москвы
Восстановить обрушенную часть Крымского моста в условиях угрозы постоянных атак будет непросто. Параллельно ВСУ усилят удары по «сухопутному коридору», а также попытаются повторить успех и прорвать ПВО на подступах к Москве.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев.
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«Трасса «Новороссия» под ударами – там будут выносить маленькие мосты, у них есть, каким образом ее блокировать. Там можно организовывать подъезды, объезды, но все равно.
Арки переставить быстро невозможно. Арки ставили, используя крупные плавающие краны – в условиях налетов дронов, наверное, это малореально сейчас.
Я еще полгода назад писал о том, что будут бить по Крымскому мосту, потом будут бить по трассе «Новороссия», по трассе «Дон». На каком-то этапе будут бить и по Москве – эскалация растет.
Украинцы наносят удары не к датам и саммитам, а по мере того, как у них возникает такая возможность. Вот, могут они ударить, и они бьют – не в отместку, не к какой-то дате, а потому, что могут нанести удар. Если бы у них было ядерное оружие, они бы завтра и его применили», – рассуждает Царев.
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