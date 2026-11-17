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Восстановить обрушенную часть Крымского моста в условиях угрозы постоянных атак будет непросто. Параллельно ВСУ усилят удары по «сухопутному коридору», а также попытаются повторить успех и прорвать ПВО на подступах к Москве.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев.

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