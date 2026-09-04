Це Европа: В Верховной раде за взятку можно проголосовать за любую ахинею

Вадим Москаленко.  
04.09.2026 14:22
  (Мск) , Киев
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Коррупция, Политика, Украина


Верховная рада штампует законы – для успешного голосования достаточно раздать взятки депутатам.

 Об этом на заседании заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада штампует законы – для успешного голосования достаточно раздать взятки депутатам.  Об этом...

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«Когда стоит вопрос чьих-то личных экономических интересов, лоббирования чьего-то конкретного бизнеса, то у нас нет регламента, у нас нет законов, у нас нет правил – можно всё!

Всегда можно всё, если есть бабки. Нет бабок, даже если законопроект общественно важен, – то в сторону, по регламенту. А если есть бабки, надо сразу принять: в этот закон – давайте в этот, в другой закон – давайте в другой закон, все равно куда запихнут, все равно пройдет по залу», – описала Скороход украинские порядки.

Ее сведения подтвердил депутат-тимошенковец Алексей Кучеренко, бывший министр ЖКХ.

«Вопрос, который поднят Скороход, крайне важен. Речь о системном, дерзком нарушении регламента. Манипуляции, схемные правки, которые имплементируются в правильные законы…

Бездумно голосуют за все бездарные решения, не читая, не понимая.  А потом все это отражается на ситуации на энергорынке, на долгах, на банкротствах и так далее», – добавил депутат.

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English version :: Читать на английском Це Европа: В Верховной раде за взятку можно проголосовать за любую ахинею

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