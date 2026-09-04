Верховная рада штампует законы – для успешного голосования достаточно раздать взятки депутатам.

Об этом на заседании заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда стоит вопрос чьих-то личных экономических интересов, лоббирования чьего-то конкретного бизнеса, то у нас нет регламента, у нас нет законов, у нас нет правил – можно всё!

Всегда можно всё, если есть бабки. Нет бабок, даже если законопроект общественно важен, – то в сторону, по регламенту. А если есть бабки, надо сразу принять: в этот закон – давайте в этот, в другой закон – давайте в другой закон, все равно куда запихнут, все равно пройдет по залу», – описала Скороход украинские порядки.