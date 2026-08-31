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Экс-министр обороны Украины хочет создать фонд, который будет не только инвестировать в украинские стартапы, но и самостоятельно создавать компании для разработки нового оружия.

Об этом пишет английская Файнэншл Таймс.

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Среди первых приоритетов фонда:

робототехника для поля боя — чтобы сократить потребность в живой силе;

дешёвые высокоскоростные дроны‑перехватчики — для борьбы с российскими реактивными ударными дронами;

недорогие ракеты с ИИ.

Фёдоров считает, что фонд сможет разработать передовые решения для поля боя, если конфликт затянется на 2–3 года.

Он заявил, что готов помочь США «построить армию дронов» в обмен на поставки американских противоракет PAC3 Patriot — это якобы поможет Украине пережить зиму. Также он рассматривает возможность стать неоплачиваемым советником министра обороны Италии и планирует искать аналогичные позиции в других странах‑партнёрах, в том числе, во Франции и США.

При этом издание FT сообщает, что Фёдоров поддерживает связи с Илоном Маском.

Переводим рагульские хотелки на человеческий язык: вы нам отдаёте ваши противоракеты по цене $4 млн за штуку, а мы вам отдаём дроны из китайской комплектухи, закупленной за ваши же деньги.

Фёдорова, за его дегенеративные планы, уже высмеяли в иностранных пабликах. В частности, ему предложили «изучить матчасть» и, что называется, «учиться военному делу настоящим образом», чтобы оценить пропасть между вагоном копеечных дронов и партией выскоктехнологичных ракет ПВО.

Скорее всего, Фёдоров всё прекрасно понимает, но пытается теперь загладить конфликт с непотопляемым наркофюрером, чтобы не попасть под каток СБУ или рядовым штурмовиком на передовую.