«Через 23 года незалежности никто не пошевелился и не встал защищать Крым» – причитания Чубарова
Ещё до провозглашения украинской «незалежности» Москва заложила в Крым «мину замедленного действия», которая рванула в 2014-м.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил главарь запрещённого в России экстремистского меджлиса террорист Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«27 февраля с самого утра, когда «зелёные человечки» захватили Верховный совет Крыма и Дом правительства, и где-то до середины следующего дня, пока военные самолёты не начали садиться на аэродромах под Симферополем.
То есть где-то полтора дня было для того, чтобы силовые структуры Украины задействовали все свои возможности, чтобы локализовать действия, которые тогда начала Россия.
Странно, если кто-то скажет, что никого не было. Потому что – как же так, что 23 года независимого государства, и никто бы в Крыму не выполнял такие распоряжения, если бы они были. Но распоряжений не было. Была абсолютная растерянность, потому что никто не хотел на себя брать ответственность», – вспоминал экстремист.
В случившемся же он винит действия Москвы ещё до провозглашения украинской «незалежности».
«В феврале 1991 года, за несколько месяцев до Акта провозглашения, Москва додавила коммунистический Киев, и Верховная рада УССР приняла постановление о восстановлении Крымской АССР, и в этом постановлении было абсолютное пренебрежение интересами крымскотатарского народа, который только возвращался.
Крымские татары требовали, чтобы остановили любые возможности проведения Крымского референдума, создания автономии, пока народ не вернётся.
Но в Киеве не осмелились возражать Москве, а Москва пыталась забить гвозди на пути независимости украинского государства. Она устанавливала мину замедленного действия, которая и взорвалась в 2014 году», – причитал меджлисовец, умолчав о том, что крымские татары в подавляющем большинстве абсолютно спокойно приняли присоединение к России.
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