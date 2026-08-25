Ещё до провозглашения украинской «незалежности» Москва заложила в Крым «мину замедленного действия», которая рванула в 2014-м.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил главарь запрещённого в России экстремистского меджлиса террорист Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«27 февраля с самого утра, когда «зелёные человечки» захватили Верховный совет Крыма и Дом правительства, и где-то до середины следующего дня, пока военные самолёты не начали садиться на аэродромах под Симферополем.

То есть где-то полтора дня было для того, чтобы силовые структуры Украины задействовали все свои возможности, чтобы локализовать действия, которые тогда начала Россия.

Странно, если кто-то скажет, что никого не было. Потому что – как же так, что 23 года независимого государства, и никто бы в Крыму не выполнял такие распоряжения, если бы они были. Но распоряжений не было. Была абсолютная растерянность, потому что никто не хотел на себя брать ответственность», – вспоминал экстремист.