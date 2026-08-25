В обозримом будущем из прибалтийских стран сбегут все упоротые русофобы, место которых займут молодые русские семьи.

Об этом на канале блогера Кирилла Фёдорова заявил военный обозреватель, бывший инженер «Южмаша» Алексей Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы по бл..скому латышскому хутору что-нибудь запустим? Меня, как гражданина ЕС, очень интересует этот вопрос», – спросил ведущий.

«Думаю, мы не запустим – мы сделаем гораздо изящнее. Мы создадим условия, то они оттуда просто съе..тся. Те, кто упоротые. Их там и так немного осталось. У нас народ из северных регионов уезжает, где более комфортно – в сторону юга, а в сторону запада – западные губернии тоже ничего.

Мы создадим условия, что те, кто не хотят, уедут, соответственно, демография у них там добьёт их. Через 5-10 лет это будут русские регионы, полностью заселённые молодыми русскими семьями, во всей этой «Трибалтике», – сказал Васильев.