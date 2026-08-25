«Через 5-10 лет балтийские страны станут русскими регионами» – бывший инженер «Южмаша»

Максим Столяров.  
25.08.2026 13:00
  (Мск) , Москва
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Прибалтика, Россия, Эмиграция


В обозримом будущем из прибалтийских стран сбегут все упоротые русофобы, место которых займут молодые русские семьи.

Об этом на канале блогера Кирилла Фёдорова заявил военный обозреватель, бывший инженер «Южмаша» Алексей Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В обозримом будущем из прибалтийских стран сбегут все упоротые русофобы, место которых займут молодые...

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«Мы по бл..скому латышскому хутору что-нибудь запустим? Меня, как гражданина ЕС, очень интересует этот вопрос», – спросил ведущий.

«Думаю, мы не запустим мы сделаем гораздо изящнее. Мы создадим условия, то они оттуда просто съе..тся. Те, кто упоротые. Их там и так немного осталось. У нас народ из северных регионов уезжает, где более комфортно – в сторону юга, а в сторону запада – западные губернии тоже ничего.

Мы создадим условия, что те, кто не хотят, уедут, соответственно, демография у них там добьёт их. Через 5-10 лет это будут русские регионы, полностью заселённые молодыми русскими семьями, во всей этой «Трибалтике», – сказал Васильев.

«Поляки как нация сохранятся. Возможно даже, мы сможем их убедить, чтобы они перестали выёжываться и вступали с нами в негласный экономический союз, потому что куда им деваться. А вот «трибалтов» надо наказать по полной», – добавил обозреватель.

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English version :: Читать на английском «Через 5-10 лет балтийские страны станут русскими регионами» – бывший инженер «Южмаша»

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