Во время вчерашнего визита в Киев премьер Британии Энди Бернем решил посоревноваться с Владимиром Зеленским в пренебрежении нормами политического этикета.

Об этом в эфире популярного британского политического видеоблога TalkTV заявил его ведущий Кевин О’Салливан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И напоследок слово вам, неряшливый Бернем в футболке на молнии. Он участвует в своего рода «битве титанов» по ​​части небрежного стиля с Зеленским. И вот теперь он в Украине. Не хочу показаться старомодным брюзгой, но он же премьер-министр Великобритании. Надень, черт возьми, костюм!» – возмущается О’Салливан.

С такого рода оценками полностью согласилась и репортер Самара Джилл.

«Ты ведь не на войне, Бернем. Зачем пытаться косплеить премьер-министра [имеется в виду Зеленский], который ведет войну? Это выглядит довольно нелепо. Кстати, Зеленский сейчас не особо популярен. Его может сместить военный командующий, второй человек в иерархии, в частности из-за обвинений в коррупции… Надень галстук, представь страну достойно и перестань разбрасываться деньгами, словно они тебе не стоили никакого труда, — ведь именно этим он и занимается. С меня хватит этого Бернема. Премьер-министр, которого никто не избирал, представляет нашу страну и делает это, мягко говоря, не блестяще», – заявила Джилл.

Ведущий заметил, что уже во время встречи с Зеленским Бернем все же сменил одежду.

«Надел костюм чуть позже, но надо было надеть его сразу по прибытии. Это просто смешно. Он тешит себя иллюзией, что чем-то отличается от остальных. Он так одевается во время официальных государственных визитов, чтобы показать: «Я другой. Я премьер-министр иного толка». Нет, приятель, это не так», – заявил О’Салливан.

Примечательно, что на вокзале в Киеве Беренма встречал галва МИД Украины Андрей Сибига, который тоже проигнорировал костюм, надев вышиванку. При этом и сопровождающие Бернема, и находящийся здесь же посол Украины в Лондоне Валерий Залужный были в костюмах.