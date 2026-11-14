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В Дакаре завершились Молодёжные Игры — первое олимпийское событие в истории Африки. Россию здесь представляли всего 13 спортсменов, зато впервые за последнее время не в «нейтральном статусе», а с национальным флагом и гимном. Им удалось завоевать 14 медалей – то есть, наград оказалось даже больше, чем людей в командах!

Конечно, медалей могло быть куда больше – будь у России полноценное представительство на Играх. Однако лишь часть федераций полностью восстановила права российских спортсменов. Тогда как другие продолжают применять ограничительные меры.

И это – главная проблема. Права атлета определяет не единое правило, а политическая позиция чиновников конкретной федерации.

Так юношеский спорт стал полем политического торга. В Дакаре речь идет о спортсменах 15–18 лет — политические фильтры применяются к несовершеннолетним.

Более того, по политическим мотивам игнорируются и решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, хотя они должны быть обязательными для исполнения.

Так, суд отменил пожизненные отстранения российских спортсменов, сократил до зимы 2022 года «антидопинговые» санкции, однако ограничения продолжили жить уже в виде политических рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Кстати, подобная прыть Международного олимпийского комитета что-то не наблюдалась в отношении Израиля, устроившего геноцид палестинцев в Газе.

Тут можно напомнить, что Югославию отстранили от Игр‑1992 по резолюции Совбеза ООН, ЮАР была вне олимпийского движения с 1964 по 1988 год. А вот в отношении Израиля МОК не ввёл даже рекомендательных ограничений.

Это тот самый случай, когда разговоры о политической нейтральности в спорте летят к чертям.

И еще одна деталь о двуличии Международного олимпийского комитета.

Сенегалу пришлось строить объекты к Играм на фоне пересмотра долговой статистики и непростых переговоров с МВФ.

Международный олимпийский комитет лишь сделал фиксированный взнос, крупно заработал на правах на трансляции и программе спонсоров-рекламодателей (в 2017-2021 годах, например, было получено около $7,6 млрд дохода).

Иными словами, капитальные затраты и содержание арен после Игр достаются принимающей стороне. А дивиденды — Лозанне.

В качестве резюме – диагноз Дакару‑2026: подходы федераций разобщены и раздроблены, юношеский спорт стал полем политического торга, финансовые риски смещены на принимающее государство. Тринадцать россиян с флагом — признак проблемы, а не её решение.