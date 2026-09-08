«Даже в эти сложные времена»: Потанин вместе с Батькой создаёт горные беспилотники

Елена Острякова.  
08.09.2026 17:34
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Торговля


Российский миллиардер Владимир Потанин прибыл сегодня в Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Они обсудили создание совместного предприятия «Норникеля» и БЕЛАЗа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский миллиардер Владимир Потанин прибыл сегодня в Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром...

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«Не только карьерные самосвалы, удивительно для меня. Оказалось, что и шины интересуют, нашей «Белшины». И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае.

Тоже интересный и перспективный для нас проект. Там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Мы хотели бы, чтобы ваша компания даже в эти сложные времена сотрудничала с Беларусью», – сказал Лукашенко.

«Я рад, что общие планы удается превратить в конкретные проекты. Это нам позволит создать новую линейку техники, которая, по нашим расчетам, будет успешно конкурировать с лучшими образцами, потому что мы добавляем туда элементы беспилотных технологий, новые типы двигателей, более безопасные, разработки в области ИИ и больших данных», – ответил Потанин.

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English version :: Читать на английском «Даже в эти сложные времена»: Потанин вместе с Батькой создаёт горные беспилотники

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