«Даже в эти сложные времена»: Потанин вместе с Батькой создаёт горные беспилотники
Российский миллиардер Владимир Потанин прибыл сегодня в Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Они обсудили создание совместного предприятия «Норникеля» и БЕЛАЗа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не только карьерные самосвалы, удивительно для меня. Оказалось, что и шины интересуют, нашей «Белшины». И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае.
Тоже интересный и перспективный для нас проект. Там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Мы хотели бы, чтобы ваша компания даже в эти сложные времена сотрудничала с Беларусью», – сказал Лукашенко.
«Я рад, что общие планы удается превратить в конкретные проекты. Это нам позволит создать новую линейку техники, которая, по нашим расчетам, будет успешно конкурировать с лучшими образцами, потому что мы добавляем туда элементы беспилотных технологий, новые типы двигателей, более безопасные, разработки в области ИИ и больших данных», – ответил Потанин.
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