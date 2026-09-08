Российский миллиардер Владимир Потанин прибыл сегодня в Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Они обсудили создание совместного предприятия «Норникеля» и БЕЛАЗа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не только карьерные самосвалы, удивительно для меня. Оказалось, что и шины интересуют, нашей «Белшины». И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае.

Тоже интересный и перспективный для нас проект. Там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Мы хотели бы, чтобы ваша компания даже в эти сложные времена сотрудничала с Беларусью», – сказал Лукашенко.