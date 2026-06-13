Дефицит топлива может привести к срыву СВО, – полковник Баранец

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Российская армия еще не столкнулась с проблемами в обеспечении топливом, потому что у нее сформирован огромный запас. Но он уже расходуется и если тенденция ударов по НПЗ сохранится, то это может привести к серьезным проблемам в СВО.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил полковник в отставке, бывший пресс-секретарь министра обороны РФ Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слава Богу, у армии остались стратегические запасы ещё пока не использованного горючего, у нас есть огромные запасы. Мы их уже, извините за это слово, отсасываем, достаточно серьёзно. Пока в армии ещё слух не прошёл, что той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что наши запасы не бесконечны. И вот вам итог – это может нам сорвать задачи, это может нам сорвать, самое главное темпы наступления и в конце концов провалить специальную военную операцию сначала на отдельных участках, а потом, может быть, и в целом», – заявил Баранец.

Минувшей ночью ВСУ нанесли новый удар по нефтяному терминалу в Темрюке, там начался пожар, который видно с Крымского моста. Атаки на полуостров не прекращаются.

При этом анонсированные МИД РФ массированные удары по Киеву не осуществляются.

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