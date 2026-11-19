Антироссийская пропаганда в США работает весьма эффективно.

Об этом в эфире подкаста Ron Paul Liberty Report заявил бывший конгрессмен США Рон Пол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире значительную часть времени обсуждали последствия украинского удара по Крымскому мосту. Соведущий Дэниел Макадамс, исполнительный директор Института мира и процветания Рона Пола, охарактеризовал случившееся как «значительную эскалацию войны со стороны США и НАТО».

«А вот к чему я пытаюсь здесь подвести. Это значительно усилит давление на Путина, чтобы он наконец-то смело и решительно перехватил разведывательные системы США и НАТО в регионе, включая некоторые ответные меры против спутниковой системы Starlink.

Если вы помните, […] Илон Маск очень нервничал, потому что пытался провести различие между Starlink, который гражданское приложение, и Starshield, которым владеет Пентагон и на который у него есть контракт. Он говорил, что замедление скорости произошло из-за Starshield на Украине, а не из-за Starlink.

Он фактически проговорился, заявив, что если Starlink используется как оружие наведения, то у России будет законное оправдание для вывода из строя спутников Starlink», – сказал Макадамс.