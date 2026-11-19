«Дело не в благородстве, это чистый прагматизм» – Путин о «сдержанности» в отношении Украины
Россия не идёт на повышение эскалации первой, потому что всё ещё надеется на заключение мирных соглашений.
Об этом на пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи в Китае заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы сейчас начали так жестко по Украине, и всё равно, ещё не так жёстко. Даже Трамп сказал, что мы действуем гораздо мягче, чем могли бы. Это наше благородство – то, что мы лишь в ответ? Очень много об этом спрашивают» – попросила прокомментировать главред RT Маргарита Симоньян.
«Дело не в благородстве, хотя это хорошее качество. Но, прежде всего, это вопросы прагматического характера. Мы хотим сохранить хоть какие-то возможности для заключения мирных соглашений. Прежде всего, вопрос в этом.
Но на предпринимаемые противной стороной действия мы всегда будем отвечать», – подчеркнул Путин.
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