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Россия не идёт на повышение эскалации первой, потому что всё ещё надеется на заключение мирных соглашений.

Об этом на пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи в Китае заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас начали так жестко по Украине, и всё равно, ещё не так жёстко. Даже Трамп сказал, что мы действуем гораздо мягче, чем могли бы. Это наше благородство – то, что мы лишь в ответ? Очень много об этом спрашивают» – попросила прокомментировать главред RT Маргарита Симоньян.