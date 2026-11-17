«Денацификация – это не предмет торга» – Лавров
Восстановление статуса русского языка и отмена дискриминационных законов – это обязательное к исполнению требование Устава ООН, а не предмет торгов на переговорах.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-подхода после выступления на 21‑м Восточноазиатском саммите в Маниле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас есть такая точка зрения, что обязательно, когда будет окончательно дожиматься этот процесс, наступит же когда-то такая пора, вот тогда и требовать от них восстановить русский язык, отменить все [дискриминационные, антицерковные] законы и так далее.
Мне, честно говоря, даже как-то не очень понятно. Почему требования Устава ООН ко всем без исключения странам хотят сделать предметом торга? Это надо всё отменить немедленно и без всяких взаимных уступок», – сказал Лавров.
«Это просто обязанность любой страны, которая является членом ООН. Но смею вас заверить, могут быть и будут неоднократно тактические ходы, но цели наши озвучены. И в отличие от наших «партнёров», мы никогда эти цели не меняли», – добавил российский министр.
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