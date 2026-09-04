Депутат Рады: «Это не по-партнёрски! Власть сильно подставила бизнес ударами по России»
Киевская верхушка должна была предупредить украинский бизнес, что их торговые площади под угрозой ответного удара России.
Об этом в эфире украинского ток-шоу «Новый отсчет» заявила депутат ВР Юлия Сирко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что мы видим сейчас, это только начало. Я думаю, что они будут системно уничтожать в течение всего холодного периода. К сожалению, нам нужно просто к этому готовиться.
Было бы правильно и по-партнерски, если бы власть до того, как начали уничтожать склады в ответ на уничтожение «Вайлдбериз» и других российких, предупредила наших ритейлеров, большие сети, владельцев складов, логистики – о том, что такая ситуация возможна», – сказала укро-депутат.
Она считает, что власти должны были посоветовать вывезти товар с крупных складов, отметив, что в еще более тяжелой ситуации оказались «флагманы экономики».
«Мы уже видим, что фактически комплекс металлургический и горно-обогатительный закрывается, предприятия останавливаются. В отличие от магазина, работает 100 человек или 200 – там работают тысячи человек. Они не могут свою продукцию вывезти.
Так же останавливаются сельскохозяйственные предприятия, потому что им негде хранить, они не собирают продукцию и не продают. У них тоже вымывается оборотный капитал.
Одним словом, эти проблемы друг на друга наслаиваются. И хочется сказать, что все понимают, но хорошо было бы, чтобы власти все же вели себя по-партнерски с бизнесом и предупреждали хотя бы», – причитала Сирко.
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