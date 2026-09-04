Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевская верхушка должна была предупредить украинский бизнес, что их торговые площади под угрозой ответного удара России.

Об этом в эфире украинского ток-шоу «Новый отсчет» заявила депутат ВР Юлия Сирко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«То, что мы видим сейчас, это только начало. Я думаю, что они будут системно уничтожать в течение всего холодного периода. К сожалению, нам нужно просто к этому готовиться. Было бы правильно и по-партнерски, если бы власть до того, как начали уничтожать склады в ответ на уничтожение «Вайлдбериз» и других российких, предупредила наших ритейлеров, большие сети, владельцев складов, логистики – о том, что такая ситуация возможна», – сказала укро-депутат.

Она считает, что власти должны были посоветовать вывезти товар с крупных складов, отметив, что в еще более тяжелой ситуации оказались «флагманы экономики».