Депутат Рады: «Это страшно. Военные рассказали, что Донбасс мы не удержим»

Украине катастрофически не хватает людей на фронте, чем пользуются ВС РФ. Поэтому Киеву нужно срочно выходить на переговоры.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявила изгнанная из Зе-фракции депутат ВР Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратите внимание, бусиков стало меньше, но у нас и полный провал в мобилизации. Об этом тоже никто не говорит. А почему? Потому что люди добровольно не мобилизуются. Вот и всё. Мне звонят военные, говорят: «У нас нет пополнения, у нас только потери. Что нам делать? Мы не знаем». И вообще, я сейчас каждый день выслушиваю о том, что происходит в вооружённых силах, и у меня уши закручиваются, хочется сделать вид, что я этого не слышу, потому что для меня это страшные вещи. Ещё и когда мне говорят, что ребята, что у нас такое ощущение, что мы сдаём Донбасс. Но меня это вообще цепляет. А за что тогда воевали столько лет?», – причитала Скороход.

По ее словам, военные рассказывают, что многих переподчинили и перевели на более спокойные участки фронта.

«Обратите внимание, что из Краматорска уже проходит эвакуация. Для меня страшная вещь, когда военные рассказывают, что враг готов штурмовать с низин высоты. Это печаль. Это говорит о том, что мы не готовы принять нормальные бои. Потому что обычно у них в последнее время была тактика обходить большие города и просто их стирать с лица земли. А сейчас, видите, что-то меняется», – обращает внимание депутат.

Опасается она и возможного наступления со стороны РФ осенью. Причем военные ей говорят, что угроза наступления из Черниговской области сегодня реальна как никогда.