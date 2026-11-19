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Украинская ПВО не справлялась бы с новыми российскими «геранями», даже будь у нее ракеты-перехватчики.

Об этом на канале «РБК-Украина» заявил украинский депутат Федор Вениславский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беспилотные средства воздушного нападения «Герань-5» и «Герань-6» – это уже не беспилотники в том формате, в котором мы их видели в начале войны, эти треугольные «Шахеды». Это уже крылатые ракеты. Сейчас Россия использует максимальное количество таких «дронов-ракет». Их БПЛА – это крылатые ракеты, которые летят со скоростью до 1000 километров в час. Это уже полноценная крылатая ракета», – сказал Вениславский.