Депутат Рады: Новые «Герани» – это уже не дроны, а полноценные крылатые ракеты!
Украинская ПВО не справлялась бы с новыми российскими «геранями», даже будь у нее ракеты-перехватчики.
Об этом на канале «РБК-Украина» заявил украинский депутат Федор Вениславский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Беспилотные средства воздушного нападения «Герань-5» и «Герань-6» – это уже не беспилотники в том формате, в котором мы их видели в начале войны, эти треугольные «Шахеды». Это уже крылатые ракеты.
Сейчас Россия использует максимальное количество таких «дронов-ракет». Их БПЛА – это крылатые ракеты, которые летят со скоростью до 1000 километров в час. Это уже полноценная крылатая ракета», – сказал Вениславский.
«Противодействовать им даже реактивными перехватчиками очень сложно. Ведь если БПЛА летит со скоростью 800 километров в час, и перехватчик должен лететь с такой же скоростью. В таких реалиях очень сложно уничтожить ракету врага.
Самым эффективным средством противодействия являются системы ПВО, ракеты класса «земля-воздух» или «воздух-воздух», – добавил укро-депутат.
English version :: Читать на английском Депутат Рады: Новые «Герани» – это уже не дроны, а полноценные крылатые ракеты!