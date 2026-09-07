Дипломат подсчитал, сколько потеряла Швейцария, отказавшись от нейтралитета с Россией

Елена Острякова.  
07.09.2026 13:24
  (Мск) , Москва
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Политика, Россия, Швейцария, Экономика


Нейтральная Швейцария могла продолжить торговать с Россией после того, как ЕС ввел против нее санкции.

Об этом бывший представитель Швейцарии в ЕС Пауль Видмер заявил в интервью «Ди Вельт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Швейцария категорически против того, чтобы извлекать выгоду из санкций, но она допускает торговлю с подсанкционной страной. Скажем, швейцарское машиностроение поставило станков в Россию на 50 миллионов франков в 2021 году, то есть до санкций, может и после поставлять в Россию на 50 миллионов, но не больше», – сказал Видмер.

Он считает, что присоединившись к санкциям, Швейцария сама себе нанесла большой ущерб. Он напомнил, что санкции действуют  только в Европе. Большинство стран мира к ним не присоединилось.

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