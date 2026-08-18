В США полностью поддерживают антироссийский санкционный законопроект, однако боятся его реализовать, поскольку это может наделить Дональда Трампа неограниченными полномочиями.

Об этом на канале «Красная линия» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады, дипломат Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения отношения, это тот законопроект, который принял Сенат США, так называемые санкции из ада. Что касается реализации этого закона, то это второй вопрос. Здесь есть разные моменты, потому что это внутренняя американская ситуация, и все прекрасно понимают, что этот законопроект наделяет Трампа довольно неограниченными полномочиями.

Он пытается сейчас изменить решение Верховного суда, который признал 20 февраля этого года незаконными тарифы, которые он ввёл. И сейчас он с помощью Грэма [покойный сенатор Линдси Грэм, признан в РФ террористом] они протащили вот этот закон.

Смысл такой, что сегодня под соусом угроз национальной безопасности президент может вот использовать тарифное оружие, как он хочет. Вот тут уже сегодня вступило противоречие между исполнительной и законодательной ветвью власти. Можно сказать по-русски: если мы сейчас примем этот закон и дадим в данном случае полномочия Трампу, то это в прямом смысле слова пустить козла в огород. Вот это совершенно точно. Только это их останавливает», – сказал Васильев.