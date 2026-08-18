Дипломат: «США медлят с адскими санкциями – боятся пустить козла-Трампа в огород»

Максим Столяров.  
18.08.2026 19:26
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Украина


В США полностью поддерживают антироссийский санкционный законопроект, однако боятся его реализовать, поскольку это может наделить Дональда Трампа неограниченными полномочиями.

Об этом на канале «Красная линия» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады, дипломат Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В США полностью поддерживают антироссийский санкционный законопроект, однако боятся его реализовать, поскольку это может...

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«С точки зрения отношения, это тот законопроект, который принял Сенат США, так называемые санкции из ада. Что касается реализации этого закона, то это второй вопрос. Здесь есть разные моменты, потому что это внутренняя американская ситуация, и все прекрасно понимают, что этот законопроект наделяет Трампа довольно неограниченными полномочиями.

Он пытается сейчас изменить решение Верховного суда, который признал 20 февраля этого года незаконными тарифы, которые он ввёл. И сейчас он с помощью Грэма [покойный сенатор Линдси Грэм, признан в РФ террористом] они протащили вот этот закон.

Смысл такой, что сегодня под соусом угроз национальной безопасности президент может вот использовать тарифное оружие, как он хочет. Вот тут уже сегодня вступило противоречие между исполнительной и законодательной ветвью власти. Можно сказать по-русски: если мы сейчас примем этот закон и дадим в данном случае полномочия Трампу, то это в прямом смысле слова пустить козла в огород. Вот это совершенно точно. Только это их останавливает», – сказал Васильев.

«Грубо говоря, если в ноябре трамписты проиграют выборы, нам какого-то послабления ждать не приходится?» – уточнил ведущий.

«Там придут демократы — это ещё хуже. Потому что в данном случае все разногласия между демократами и республиканцами, грубо говоря, в области внешней политики очень просты: республиканцы говорят, что надо бомбить Иран, а демократы говорят: «Надо помогать Украине», – ответил дипломат.

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