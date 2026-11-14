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Переговоры в Абу-Даби не принесли никаких хороших новостей для бандеровской Украины – предстоящая зима для Киева будет намного тяжелее предыдущей, а российская сторона по всем признакам не собирается останавливать удары.

Об этом в эфире польского канала TVP World заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его не интересует сделка. Его интересует Украина. И он думает, что сможет добиться своего, если будет продолжать наносить удары, бомбить Украину, пока она бы не сдалась. Но, опять же, украинцы не собираются сдаваться. Если они сдадутся, то, как они понимают, Украины больше не будет. Поэтому Путин просто тянет время, насколько это возможно. Эти разговоры об архитектуре безопасности будут длиться вечно. Он не настроен серьёзно. Всё, что ему нужно, — это продолжать боевые действия», – вещал американец.

По его мнению, Россия точно не собирается останавливаться зимой.

«Прошлая зима была плохой, с ужасной погодой, а также с массированными атаками со стороны России. Эта зима будет ещё хуже, по крайней мере, во второй половине, то есть, в период более интенсивных атак со стороны России. Они уже усилили атаки. Посмотрим, какая будет погода, но зима будет тяжёлой», – уверяет Тейлор.

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