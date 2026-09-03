Директор ЦРУ прилетал торговаться, Путин условия отверг, – украинский полковник

Игорь Шкапа.  
03.09.2026 13:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина, ЦРУ


Директор ЦРУ прилетал недавно в Москву обсудить предоставление разведданных Украине

Об этом в интервью журналистке Людмиле Немыре заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Директор ЦРУ прилетал недавно в Москву обсудить предоставление разведданных Украине Об этом в интервью...

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«Я так понимаю, директор ЦРУ предложил в Москве активизировать переговорный трек, включая вопрос перемирия, торгуя разведданными для Украины. То есть они могут увеличить объём этих разведданных, интенсивность или уменьшить. А это ключевой фактор для возможности Украины наносить удары в глубину территории РФ», – сказал Машовец.

Кроме того, он не исключает, что в пакете могла идти речь о разведданных России для Ирана.

«Возможно, сделку Белый дом предложил Кремлю, что мы перестанем Украине давать разведданные, а вы перестаньте давать Ирану разведданные и так далее», – сказал полковник.

Он обратил внимание на одно из последних заявлений Владимира Путина, который сказал, что украинские удары не наносят критического ущерба РФ. Это можно трактовать, что Кремль отказался от  предложения ЦРУшника.

«Это был ответ на визит этого директора ЦРУ в Москву», – полагает Машовец.

 

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English version :: Читать на английском Директор ЦРУ прилетал торговаться, Путин условия отверг, – украинский полковник

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