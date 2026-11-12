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Евросоюз категорически выступает за то, чтобы сначала было прекращение огня, которое дало бы передышку Украине, и только потом можно вести любые другие дискуссии.

Об этом на площадке саммита Европейского политического сообщества в Дублине заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должна быть правильная последовательность действий. Сначала нужно добиться прекращения огня, чтобы бомбардировки мирного населения действительно прекратились. А потом можно садиться за стол переговоров, обсуждать мирное соглашение. И только после этого можно будет говорить о мирной архитектуре или архитектуре безопасности в Европе», – вещала Каллас.

При этом она обвинила Россию в невыполнении «существующих договорённостей в архитектуре евробезопасности».

«Я хочу подчеркнуть важность последовательности действий. Это очень важно. Сначала прекращение огня, потом мирное соглашение, а потом уже любые другие обсуждения. Сейчас сосредоточение внимания на архитектуре европейской безопасности отвлекает от того, на чём нужно сосредоточиться в первую очередь, а именно — на прекращении огня и убийств на Украине», – добавила Каллас.

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