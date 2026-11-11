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За болтовней в Абу-Даби как-то незамеченной прошло другое событие: распиаренная буквально накануне американских выборов «дизельная сделка» бесславно испустила дух. Причем, не по вине Москвы, которая, как раз свои обязательства выполнила.

Танкеры с дизелем вышли из российских портов, но до Штатов ни один так и не доплыл. И причина тому – даже не козни Европы, которая, как мы знаем, ставила палки в колеса процессу там, где могла, а внутренняя ситуация в самой Америке, где Трамп стремительно теряет контроль над событиями.

Ни одна американская компания не рискнула купить так нужный стране дизель из РФ, несмотря на то, что зазывалой выступил сам мистер президент. В итоге все русские суда развернулись и ушли по другим адресам – туда, где платят деньги и вопросов не задают.

В политическом сухом остатке – очередной громкий провал Трампа, ставящий под сомнение целесообразность любых серьезных договоренностей с ним на любые темы, рассчитанные на долгую жизнь.

Сам же Донни, похоже, так ничего и не понял. И продолжает свою любимую «твиттерную политику», построенную на генерации дешевых инфоповодов на час, после чего хоть трава не расти.

Причем, дизельная сделка – провал довольно комичный. Потому что самое интересное здесь даже не то, что танкеры развернулись, а то, почему они развернулись.

Дело, судя по всему, в американском внутреннем правовом конфликте, который традиционно то ли не учел, то ли тупо проигнорировал мастер сделок из Мар-э-Лаго.

Давайте вспомним, как оно было. Трамп договорился с Путиным, американский Минфин выдал разрешение на операции с российским дизелем до апреля 2027 года.

Однако запрет на импорт российских энергоносителей существует не только в виде президентских санкций, но и на законодательном уровне. То есть, дедушка из Белого дома забил на запрет Конгресса, который он уже не контролирует.

Демократы в ответ пригрозили компаниям юридическими последствиями, губернатор Нью-Джерси предупредила портовых операторов о возможных штрафах. И бизнес решил не связываться.

Получилась замечательная ситуация: президент США разрешает покупать российский дизель, а американские компании боятся воспользоваться его разрешением.

Это довольно наглядная демонстрация ограниченности власти Трампа. Он может договориться с иностранным государством, подписать распоряжение, объявить о дипломатическом успехе. Но не может заставить частные компании рисковать собственными деньгами и перспективой судебного преследования.

Причём сопротивление идёт не только со стороны демократов: против сделки выступают и некоторые республиканцы.

Итак: Россия получила политический сигнал о возможности возвращения на американский рынок, отправила суда под честное слово, а теперь вынуждена искать покупателей на уже находящийся в море товар.

Заметьте: Трамп попытался провести внешнеполитическую сделку, будто снятие санкций автоматически восстанавливает нормальные торговые отношения. А оказалось, что санкционный режим за четыре года превратился в целую институциональную систему, которую нельзя отключить одним президентским распоряжением.

Причём это касается не только дизеля. Если завтра Трамп договорится с Путиным о масштабном восстановлении экономических отношений, американский бизнес столкнётся ровно с той же проблемой: сегодняшнее разрешение администрации не гарантирует защиты от завтрашнего расследования Конгресса или нового санкционного решения.

И в этом смысле история куда важнее нескольких развернувшихся танкеров. Она показывает, что даже при наличии политической воли двух президентов восстановить экономические связи оказывается гораздо сложнее, чем их разорвать.

При этом в дураках остался только Трамп. Россия всё-таки продаст свой дизель на привычных рынках, пусть и с дополнительными издержками. А Трамп получил публичную демонстрацию того, что его договорённости с Путиным не обязательно исполняются даже внутри самих Соединённых Штатов.

И это уже вопрос не торговли дизелем, а политической дееспособности американского президента.