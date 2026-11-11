Дизельная сделка испустила дух. Иметь дела с Трампом бессмысленно

Николай Анфалов.  
11.11.2026 23:45
  (Мск) , Киев
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Авторская колонка, Дзен, Политика, Россия, Санкции, США


За болтовней в Абу-Даби как-то незамеченной прошло другое событие: распиаренная буквально накануне американских выборов «дизельная сделка» бесславно  испустила дух. Причем, не по вине Москвы, которая, как раз свои обязательства выполнила.

Танкеры с дизелем вышли из российских портов, но до Штатов ни один так и не доплыл. И причина тому – даже не козни Европы, которая, как мы знаем, ставила палки в колеса процессу там, где могла, а внутренняя ситуация в самой Америке, где Трамп стремительно теряет контроль  над событиями.

За болтовней в Абу-Даби как-то незамеченной прошло другое событие: распиаренная буквально накануне американских выборов...

Ни одна американская компания не рискнула купить так нужный стране дизель из РФ, несмотря на то, что зазывалой выступил сам мистер президент.  В итоге все русские суда развернулись и ушли по другим адресам – туда, где платят деньги и вопросов не задают.

В политическом сухом остатке – очередной громкий провал Трампа, ставящий под сомнение целесообразность любых серьезных договоренностей с ним на любые темы, рассчитанные на долгую жизнь.

Сам же Донни, похоже, так ничего и не понял. И продолжает свою любимую «твиттерную политику», построенную на генерации дешевых инфоповодов на час, после чего хоть трава не расти.

Причем, дизельная сделка – провал довольно комичный. Потому что самое интересное здесь даже не то, что танкеры развернулись, а то, почему они развернулись.

Дело, судя по всему, в американском внутреннем правовом конфликте, который традиционно то ли не учел, то ли тупо проигнорировал мастер сделок из Мар-э-Лаго.

Давайте вспомним, как оно было. Трамп договорился с Путиным, американский Минфин выдал разрешение на операции с российским дизелем до апреля 2027 года.

Однако запрет на импорт российских энергоносителей существует не только в виде президентских санкций, но и на законодательном уровне. То есть, дедушка из Белого дома забил на запрет Конгресса, который он уже не контролирует.

Демократы в ответ пригрозили компаниям юридическими последствиями, губернатор Нью-Джерси предупредила портовых операторов о возможных штрафах. И бизнес решил не связываться.

Получилась замечательная ситуация: президент США разрешает покупать российский дизель, а американские компании боятся воспользоваться его разрешением.

Это довольно наглядная демонстрация ограниченности власти Трампа. Он может договориться с иностранным государством, подписать распоряжение, объявить о дипломатическом успехе. Но не может заставить частные компании рисковать собственными деньгами и перспективой судебного преследования.

Причём сопротивление идёт не только со стороны демократов: против сделки выступают и некоторые республиканцы.

Итак: Россия получила политический сигнал о возможности возвращения на американский рынок, отправила суда под честное слово, а теперь вынуждена искать покупателей на уже находящийся в море товар.

Заметьте: Трамп попытался провести внешнеполитическую сделку, будто снятие санкций автоматически восстанавливает нормальные торговые отношения. А оказалось, что санкционный режим за четыре года превратился в целую институциональную систему, которую нельзя отключить одним президентским распоряжением.

Причём это касается не только дизеля. Если завтра Трамп договорится с Путиным о масштабном восстановлении экономических отношений, американский бизнес столкнётся ровно с той же проблемой: сегодняшнее разрешение администрации не гарантирует защиты от завтрашнего расследования Конгресса или нового санкционного решения.

И в этом смысле история куда важнее нескольких развернувшихся танкеров. Она показывает, что даже при наличии политической воли двух президентов восстановить экономические связи оказывается гораздо сложнее, чем их разорвать.

При этом в дураках остался только Трамп. Россия всё-таки продаст свой дизель на привычных рынках, пусть и с дополнительными издержками. А Трамп получил публичную демонстрацию того, что его договорённости с Путиным не обязательно исполняются даже внутри самих Соединённых Штатов.

И это уже вопрос не торговли дизелем, а политической дееспособности американского президента.

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English version :: Читать на английском Дизельная сделка испустила дух. Иметь дела с Трампом бессмысленно

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