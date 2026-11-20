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Чтобы прикрыть Крымский мост с воздуха, нужно усиливать возможности ПВО в Херсонской и Запорожской областях. Предлагается использовать учебно-боевые самолеты L-39 «Альбатрос», снарядив их нужным оборудованием.

Об этом в эфире видеоблога «Беспилотные технологии» заявил капитан III ранга запаса Максим Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно резко увеличивать прикрытие по Запорожской и Херсонской области… Но если брать зональное ПВО, построенное на основе наземного компонента, оно гарантированно проламывается. Просто не вытягивает. Либо требует таких ресурсов, которые страна просто физически не сможет потянуть. И решение здесь очевидное, что ставка уже на воздушный компонент. Например, те же самые, допустим, «эльки». Поднимаются достаточно большое количество, например, учебно-тренировочных самолетов с соответствующими подвесными контейнерами, прицельными, прочими. И они начинают долбить. Во-первых, они могут сделать маневр и развернуться на опасное направление, где идет большой удар. Они могут гарантированно сбивать над лесными массивами, над безопасными зонами. Плюс контроль с воздуха дает очень четкую завязку по поводу того, где все начинается. Где находятся пусковые, куда подъезжают фуры с беспилотниками для нанесения последующих ударов», – заявил Климов.

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