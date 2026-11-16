Добрый знак – признают даже иноагенты: Каю Каллас не допустили к переговорам по Украине

Елена Острякова.  
16.11.2026 15:07
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


В истории с переговорами по Украине можно воспринимать как добрый знак исключение из европейской делегации невменяемой русофобки Каи Каллас.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В истории с переговорами по Украине можно воспринимать как добрый знак исключение из европейской...

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Венедиктов указал на изменение позиции и украинцев, и европейцев, которые ранее отказывались от переговоров с Москвой.

«Они все четыре года говорили: говорить не о чем, границы 1991 года, репарации, суд.

Что мы имеем сегодня? Специально выделенную делегацию для переговоров.

А что изменилось в папке, с которой они поедут, мы не знаем. Но, если они поедут с тем, что у них было в прошлых резолюциях, – они как приехали, так и уедут», – сказал Венедиктов.

Он увидел добрый знак для переговоров в том, что в европейскую делегацию не включена глава дипломатии ЕС, отъявленная русофобка Кая Каллас.

«Я вас уверяю: то, что они привезут в папочке, будет согласовано с американцами. Когда ты становишься участником, ты не можешь не слышать мнение сидящих за столом.

Именно поэтому там нет Каи Каллас, которая как попка могла повторять старые требования. Такие настроения наверняка есть у многих в Европе», – сказал Венедиктов.

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English version :: Читать на английском Добрый знак – признают даже иноагенты: Каю Каллас не допустили к переговорам по Украине

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