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В истории с переговорами по Украине можно воспринимать как добрый знак исключение из европейской делегации невменяемой русофобки Каи Каллас.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Венедиктов указал на изменение позиции и украинцев, и европейцев, которые ранее отказывались от переговоров с Москвой.

«Они все четыре года говорили: говорить не о чем, границы 1991 года, репарации, суд. Что мы имеем сегодня? Специально выделенную делегацию для переговоров. А что изменилось в папке, с которой они поедут, мы не знаем. Но, если они поедут с тем, что у них было в прошлых резолюциях, – они как приехали, так и уедут», – сказал Венедиктов.

Он увидел добрый знак для переговоров в том, что в европейскую делегацию не включена глава дипломатии ЕС, отъявленная русофобка Кая Каллас.