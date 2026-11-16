Добрый знак – признают даже иноагенты: Каю Каллас не допустили к переговорам по Украине
В истории с переговорами по Украине можно воспринимать как добрый знак исключение из европейской делегации невменяемой русофобки Каи Каллас.
Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Венедиктов указал на изменение позиции и украинцев, и европейцев, которые ранее отказывались от переговоров с Москвой.
«Они все четыре года говорили: говорить не о чем, границы 1991 года, репарации, суд.
Что мы имеем сегодня? Специально выделенную делегацию для переговоров.
А что изменилось в папке, с которой они поедут, мы не знаем. Но, если они поедут с тем, что у них было в прошлых резолюциях, – они как приехали, так и уедут», – сказал Венедиктов.
Он увидел добрый знак для переговоров в том, что в европейскую делегацию не включена глава дипломатии ЕС, отъявленная русофобка Кая Каллас.
«Я вас уверяю: то, что они привезут в папочке, будет согласовано с американцами. Когда ты становишься участником, ты не можешь не слышать мнение сидящих за столом.
Именно поэтому там нет Каи Каллас, которая как попка могла повторять старые требования. Такие настроения наверняка есть у многих в Европе», – сказал Венедиктов.
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