«Должны работать на благо Родины» – Коротченко предложил возродить «сталинские шарашки»
России необходимо возрождение специальных исправительных учреждений, в которых проворовавшиеся учёные и инженеры, особенно из сферы ВПК, смогут продолжать исследовательскую работу.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам нужны учреждения, как когда-то были сталинские шарашки. Где там ученые, конструктора не уран добывали, а занимались тем, чем занимались, но в условиях заключения.
Может быть, нам нужно то же самое в отношении ряда руководителей оборонно-промышленного комплекса. Есть там отдельные фигуры, талантливые, но вот зарвались, взятки брали. Может быть, использовать тот же вариант в том или ином формате», – сказал Коротченко.
«Я за рациональное использование всех возможностей для ведения войны против Украины, включая сохранение тех кадров, которые могут и должны работать на, в конечном итоге, наш конечный результат, победу.
Почему этого не делается? Политического решения нет», – жаловался он.
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