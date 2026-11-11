«Довели до ручки!» – укро-депутаты мёрзнут в неотапливаемой Верховной раде

Вадим Москаленко.  
11.11.2026 20:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 628
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Украинский парламент дошёл до ручки – теперь мёрзнут не только простые украинцы, но и депутаты в зале, в то время как Зе-коррупционерам, бежавшим в тёплые края, совсем не холодно.

Об этом на заседании Верховной рады заявил признанный террористом в РФ одиозный депутат Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский парламент дошёл до ручки – теперь мёрзнут не только простые украинцы, но и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы с вами сидим в Верховной раде, здесь холодно. И проблема не в том, что нам холодно. Если холодно украинцам, то пусть и нам будет холодно.

Проблема в том, до чего мы дошли: что мы не можем парламент своей страны даже обогреть. До чего дошли? Вы голосовали, голосовали, донажимали кнопки до того, что сами у себя украли тепло. Теперь сидите и мёрзнете. И вся страна мерзнет», – верещал Гончаренко.

«Зато люди, которые всю страну обокрали, у них всё совершенно классно, у них всё в порядке, они с миллионами, с миллиардами, с крокодилами, с Rolls-Royce, выехали, у них все хорошо.

У украинцев, мягко говоря, нехорошо. Раньше шуткам «квартала» смеялась вся страна, в этом сезоне смеются только в Тель-Авиве. Другим уже не смешно, потому что страну довели до ручки», – пиарился одесский палач.

Гончаренко, известный своим мастерством переобуваться в воздухе, последнее время забросил свою «ястребиность» и активно окучивает тему договоров о мире.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Довели до ручки!» – укро-депутаты мёрзнут в неотапливаемой Верховной раде

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора