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Украинский парламент дошёл до ручки – теперь мёрзнут не только простые украинцы, но и депутаты в зале, в то время как Зе-коррупционерам, бежавшим в тёплые края, совсем не холодно.

Об этом на заседании Верховной рады заявил признанный террористом в РФ одиозный депутат Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами сидим в Верховной раде, здесь холодно. И проблема не в том, что нам холодно. Если холодно украинцам, то пусть и нам будет холодно. Проблема в том, до чего мы дошли: что мы не можем парламент своей страны даже обогреть. До чего дошли? Вы голосовали, голосовали, донажимали кнопки до того, что сами у себя украли тепло. Теперь сидите и мёрзнете. И вся страна мерзнет», – верещал Гончаренко.

«Зато люди, которые всю страну обокрали, у них всё совершенно классно, у них всё в порядке, они с миллионами, с миллиардами, с крокодилами, с Rolls-Royce, выехали, у них все хорошо. У украинцев, мягко говоря, нехорошо. Раньше шуткам «квартала» смеялась вся страна, в этом сезоне смеются только в Тель-Авиве. Другим уже не смешно, потому что страну довели до ручки», – пиарился одесский палач.

Гончаренко, известный своим мастерством переобуваться в воздухе, последнее время забросил свою «ястребиность» и активно окучивает тему договоров о мире.