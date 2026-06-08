Дугин: Где нужные потери нашего врага? Вот тут-то объяснить нечем

Российскому руководству необходимо подтвердить оказанное ему народное доверие ужесточением ударов по Украине.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть две необходимости, которые становятся все более острыми. Первая – необходимость нанести врагу стратегическое поражение. Мы не ставим перед собой задачу нанесения стратегического поражения Западу. Он ставит по отношению к нам, мы нет.

Но стратегическое поражение Украины, прекращение существования нацистского режима, должно быть провозглашено нашей целью.

Это и есть заявленные цели спецоперации. Мы их что-то очень долго не выполняем.

И здесь возникает вторая проблема. То есть, мы должны нанести стратегическое поражение Украине, стараясь избежать ненужных потерь. При этом ненужные потери – это совсем не главное. Главное – нужные потери. Где нужные потери нашего врага? Вот тут-то объяснить нечем», – сказал Дугин.