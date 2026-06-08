Дугин: Где нужные потери нашего врага? Вот тут-то объяснить нечем
Российскому руководству необходимо подтвердить оказанное ему народное доверие ужесточением ударов по Украине.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Есть две необходимости, которые становятся все более острыми. Первая – необходимость нанести врагу стратегическое поражение. Мы не ставим перед собой задачу нанесения стратегического поражения Западу. Он ставит по отношению к нам, мы нет.
Но стратегическое поражение Украины, прекращение существования нацистского режима, должно быть провозглашено нашей целью.
Это и есть заявленные цели спецоперации. Мы их что-то очень долго не выполняем.
И здесь возникает вторая проблема. То есть, мы должны нанести стратегическое поражение Украине, стараясь избежать ненужных потерь. При этом ненужные потери – это совсем не главное. Главное – нужные потери. Где нужные потери нашего врага? Вот тут-то объяснить нечем», – сказал Дугин.
«Я высказываюсь мягко по сравнению с тем, что слышу везде, включая и высшие слои нашего общества, и военных, и таксистов, попутчиков. Их отношение к происходящему гораздо более острое, чем у меня.
Сейчас нанесение стратегического поражения Украине – это то, что необходимо сделать для легитимации нашей власти. Это уже не «хочу – нанесу, не хочу – не нанесу», «могу тянуть войну сколько угодно», «могу ее договориться в Анкоридже».
Теперь вот победа – это единственное, что является обоснованием легитимности нашей власти. Мы её полностью поддерживаем. Но мы поддерживаем ее, когда она отвечает за свои же собственные решения. И жертвуем жизнью за наше государство.
Но тут государство тоже должно поступиться комфортом, привычками мирной жизни. Никаких легких путей уже для народа нет.
Ну так давайте соберемся и это стратегическое поражение с минимальными сопутствующими потерями постараемся нанести», – добавил он.
English version :: Читать на английском Дугин: Где нужные потери нашего врага? Вот тут-то объяснить нечем
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: