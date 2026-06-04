Дугин: Обновление России идёт непозволительно медленно
Обновление элит России, начавшееся после СВО, идёт недопустимо медленно.
Об этом в ходе дискуссии в рамках ПМЭФ заявил философ Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужна идеология, иначе России конец, нужна девестернизация, иначе России конец.
Вектор есть, мы делаем, но медленно.
Национализация элиты тоже есть. Идёт же. Я уже встречаюсь на уровне высоких кабинетов с людьми из СВО. Это новые люди по-настоящему. Вот в их патриотизме и мужестве я не сомневаюсь, в других качествах, может быть, профессиональных, – они их обретут.
Идёт национализация элиты, но медленно.
Госпланирование – вот тут вообще нет…
А надо сделать всё это вместе быстро. И быстро настолько, что вот военные в академии говорят: «Ребята, нету этого времени», – сказал Дугин.
Он указал, что бойцам до сих пор не донесён четкий «образа победы» в СВО.
«Образ Победы, образ мира, который мы строим… Быстро, немедленно. Не потом, а именно сейчас», – требует Дугин.
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