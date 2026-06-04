Дугин: Обновление России идёт непозволительно медленно

Обновление элит России, начавшееся после СВО, идёт недопустимо медленно.

Об этом в ходе дискуссии в рамках ПМЭФ заявил философ Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужна идеология, иначе России конец, нужна девестернизация, иначе России конец.

Вектор есть, мы делаем, но медленно.

Национализация элиты тоже есть. Идёт же. Я уже встречаюсь на уровне высоких кабинетов с людьми из СВО. Это новые люди по-настоящему. Вот в их патриотизме и мужестве я не сомневаюсь, в других качествах, может быть, профессиональных, – они их обретут.

Идёт национализация элиты, но медленно.

Госпланирование – вот тут вообще нет…

А надо сделать всё это вместе быстро. И быстро настолько, что вот военные в академии говорят: «Ребята, нету этого времени», – сказал Дугин.