«Дураков нет»: Украина превращается в зону «Сталкера» – обозреватель

Максим Столяров.  
18.08.2026 19:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Украина стремительно превращается в страну, в которую никто в здравом уме возвращаться не будет – все при первой возможности попытаются сбежать за границу.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический обозреватель «РИА Новости» Кирилл Стрельников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина стремительно превращается в страну, в которую никто в здравом уме возвращаться не будет...

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«Наши неуважаемые не партнеры европейские давно начали задуматься о том, как бы выпихнуть всех этих людей [украинцев] обратно. Но, прежде всего, они хотят выпихнуть людей призывного возраста, потому что им нужно, чтобы кто-то против Путина воевал.

И они начали сокращать всякие программы поддержки, но с удивлением обнаружили, что на самом деле большинство людей там – это женщины, молодежь, и дети. То есть это люди, которые не могут и не будут воевать. И они лучше всего адаптируются к западному обществу.

Мало того, были проведены опросы среди людей, которые выехали – никто не хочет возвращаться. В самом лучшем варианте из четырех с половиной миллионов обратно вернется, дай бог, один.

То есть Украина на наших глазах превращается просто в зону «Сталкера». И никто в своем уме обратно возвращаться не будет. На бумажке эти люди есть, но физически они уже растворились, они всеми когтями, руками, ногами вцепились в брюхо европейского общества, и как клещи, и оттуда их уже не вытащить», – сказал Стрельников.

«Точка невозврата будет пройдена где-то года через два-три. Это уже достаточно быстро, на самом деле. Будет некому воевать и работать. То есть, мы увидим, что разрушается инфраструктура, некому ее чинить, перестают работать заводы, перестают работать государственные учреждения, перестают работать правоохранительные структуры и так далее.

Уже сейчас мы видим, что скорость разрушения фронта ускорилась. Если она ускорится ещё раза в два, то уже будет понятно, что это конец», – подытожил он.

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