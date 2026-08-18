Украина стремительно превращается в страну, в которую никто в здравом уме возвращаться не будет – все при первой возможности попытаются сбежать за границу.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический обозреватель «РИА Новости» Кирилл Стрельников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши неуважаемые не партнеры европейские давно начали задуматься о том, как бы выпихнуть всех этих людей [украинцев] обратно. Но, прежде всего, они хотят выпихнуть людей призывного возраста, потому что им нужно, чтобы кто-то против Путина воевал. И они начали сокращать всякие программы поддержки, но с удивлением обнаружили, что на самом деле большинство людей там – это женщины, молодежь, и дети. То есть это люди, которые не могут и не будут воевать. И они лучше всего адаптируются к западному обществу. Мало того, были проведены опросы среди людей, которые выехали – никто не хочет возвращаться. В самом лучшем варианте из четырех с половиной миллионов обратно вернется, дай бог, один. То есть Украина на наших глазах превращается просто в зону «Сталкера». И никто в своем уме обратно возвращаться не будет. На бумажке эти люди есть, но физически они уже растворились, они всеми когтями, руками, ногами вцепились в брюхо европейского общества, и как клещи, и оттуда их уже не вытащить», – сказал Стрельников.