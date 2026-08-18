«Дураков нет»: Украина превращается в зону «Сталкера» – обозреватель
Украина стремительно превращается в страну, в которую никто в здравом уме возвращаться не будет – все при первой возможности попытаются сбежать за границу.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический обозреватель «РИА Новости» Кирилл Стрельников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши неуважаемые не партнеры европейские давно начали задуматься о том, как бы выпихнуть всех этих людей [украинцев] обратно. Но, прежде всего, они хотят выпихнуть людей призывного возраста, потому что им нужно, чтобы кто-то против Путина воевал.
И они начали сокращать всякие программы поддержки, но с удивлением обнаружили, что на самом деле большинство людей там – это женщины, молодежь, и дети. То есть это люди, которые не могут и не будут воевать. И они лучше всего адаптируются к западному обществу.
Мало того, были проведены опросы среди людей, которые выехали – никто не хочет возвращаться. В самом лучшем варианте из четырех с половиной миллионов обратно вернется, дай бог, один.
То есть Украина на наших глазах превращается просто в зону «Сталкера». И никто в своем уме обратно возвращаться не будет. На бумажке эти люди есть, но физически они уже растворились, они всеми когтями, руками, ногами вцепились в брюхо европейского общества, и как клещи, и оттуда их уже не вытащить», – сказал Стрельников.
«Точка невозврата будет пройдена где-то года через два-три. Это уже достаточно быстро, на самом деле. Будет некому воевать и работать. То есть, мы увидим, что разрушается инфраструктура, некому ее чинить, перестают работать заводы, перестают работать государственные учреждения, перестают работать правоохранительные структуры и так далее.
Уже сейчас мы видим, что скорость разрушения фронта ускорилась. Если она ускорится ещё раза в два, то уже будет понятно, что это конец», – подытожил он.
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