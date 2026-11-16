Дураков нет: Восемь кандидатов отказались возглавить посольство Украины в США

Анатолий Лапин.  
16.11.2026 14:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1372
 
Дзен, Политика, США, Украина


Уже восемь украинских дипломатов отказались от предложенной им диктатором Зеленским должности посла Украины в США.

Об этом в интервью экс-депутату Верховной рады Анне Гопко заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже восемь украинских дипломатов отказались от предложенной им диктатором Зеленским должности посла Украины в...

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По словам Чалого, это связано с тем, что никто не хочет быть «козлом отпущения» в условиях конфликта Зеленского и администрации Дональда Трампа.

 «У меня информация, к сожалению, не такая оптимистичная. Ибо восемь человек из тех, кому президент Зеленский предлагал быть послом в США, отказались», – сказал Чалый.

Он пояснил, что украинская тема станет одним из инструментов внутренних американских разборок.

«Демократы, наши друзья, каждое заявление из Украины будут брать в импичмент против Трампа… Попасть в эти жернова… все, кто отказывался, в том числе мои коллеги-дипломаты, это бывшие министры Украины, которые сейчас кто-то работает, они знают, что тогда было при 45-м президенте Трампе, было очень тяжело для посольства. Украина была как футбольный (мяч). Ну, нас пробовали всегда использовать. А наши бестолковые политики часто давали для этого повод».

К тому же, Чалый остерегается, что Трамп может провести перестановки в Госдепе.

«Серджио Гор (русские говорят, что его действительно зовут Сергей Гороховский) – он же посол в Индии сейчас, он рассматривается вместо Рубио», – сообщил укро-дипломат.

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English version :: Читать на английском Дураков нет: Восемь кандидатов отказались возглавить посольство Украины в США

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