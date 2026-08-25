Джеффри Сакс: «Европа процветала лишь благодаря экономическим отношениям с Россией»

Игорь Шкапа.  
25.08.2026 22:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Европа вопреки своим экономическим интересам послушно следовала в фарватере американской политики, целью которой было не допустить углубления экономического сотрудничества с Россией.

Об этом в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену заявил известный американский экономист профессор Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа вопреки своим экономическим интересам послушно следовала в фарватере американской политики, целью которой было...

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«Интересы Европы совершенно отличаются от Соединенных Штатов. Европа живет с Россией. Поэтому ей нужно понимать, что Европа фактически процветала после 1991 года благодаря экономическим отношениям между Западной Европой и Россией.

Факты неопровержимо свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты опасались углубления отношений между Германией и Россией и рассматривали это как стратегический вопрос, чтобы убедиться, что они не так сильно потеплеют, потому что это оставило бы Соединенные Штаты в стороне», – сказал Сакс.

Он недоумевает, почему европейские лидеры не понимают этой реальности.

«Почему европейские лидеры не понимают самую важную основную реальность того, что их дом находится в Евразии, на огромном материке, который связывает их с Китаем? И поэтому следовать примеру США и некоторым антикитайским гневным заявлениям и риторике абсурдно.

Каждый ведущий европейский бизнес понимает это. Но в Брюсселе они этого не понимают, а политическое руководство в Европе непоследовательно», – грустно резюмирует Сакс.

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English version :: Читать на английском Джеффри Сакс: «Европа процветала лишь благодаря экономическим отношениям с Россией»

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