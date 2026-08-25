Европа вопреки своим экономическим интересам послушно следовала в фарватере американской политики, целью которой было не допустить углубления экономического сотрудничества с Россией.

Об этом в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену заявил известный американский экономист профессор Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересы Европы совершенно отличаются от Соединенных Штатов. Европа живет с Россией. Поэтому ей нужно понимать, что Европа фактически процветала после 1991 года благодаря экономическим отношениям между Западной Европой и Россией.

Факты неопровержимо свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты опасались углубления отношений между Германией и Россией и рассматривали это как стратегический вопрос, чтобы убедиться, что они не так сильно потеплеют, потому что это оставило бы Соединенные Штаты в стороне», – сказал Сакс.