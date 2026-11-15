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Грузии необходимо стать нейтральной страной, но для этого потребуется перестать бы «частью Запада».

Об этом в ходе Тбилисского форума по нейтралитету заявил бывший главный региональный аналитик по делам Центральной Америки в ЦРУ и экс-замдиректора управления по борьбе с терроризмом в Госдепартаменте США Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, это прозвучит парадоксально для конференции, посвященной теме нейтралитета, но реальность такова: Грузия больше не может позволить себе быть нейтральной. Приходится делать выбор. Хотите ли вы оставаться частью Запада или, если называть вещи своими именами, быть прислужниками нефтедоллара? Или же вы предпочтете присоединиться к остальному миру — к тому, что принято называть «многополярным миром»? На мой взгляд, точнее было бы сказать «многоузловой» (multi-nodal) мир — по сути, это своего рода нейронная сеть, в которой нет единого доминирующего центра», – сказал Джонсон.

По его словам, пока Грузия привязана к нефтедоллару, она является лишь инструментом в руках США.

«И они будут диктовать вам, что делать, указывать, с кем можно поддерживать отношения, у кого можно что-либо покупать, услугами какого банка можно пользоваться», – объяснил американец.

Он говорит, что в БРИКС ни одна страна не будет диктовать другим, что им можно делать, а что нельзя.

«И вот здесь кроется неожиданный момент: вам предстоит сделать выбор. Но, сделав этот выбор, вы обретаете возможность придерживаться нейтралитета — вам больше не нужно выбирать – «примкнуть только к вам» или «примкнуть только к нам». Напротив, вы занимаете позицию, которая обеспечивает вам финансовую свободу и независимость», – продолжил бывший ЦРУшник.

Он напомнил, что США в свое время давали гарантии лидерам Панамы, Ливии, Ирака.

«Каждый из них в свое время был клиентом моей бывшей организации — ЦРУ. Им давали определенные обещания: «Мы вас прикроем». А потом выяснилось, что фраза «мы вас прикроем» — это, скорее, отсылка к сцене изнасилования в тюрьме. Может показаться, что это звучит слишком жестко, но такова реальность. Мануэль Норьега в итоге оказался в тюрьме. Муаммара Каддафи — после того как он отказался от своего оружия массового уничтожения — изнасиловали и убили. А ведь США говорили ему: «Откажитесь от него, и мы вас прикроем, мы вас защитим». Что касается Саддама Хусейна: Соединенные Штаты сами поставили ему то самое химическое оружие, которое мы потом якобы «искали». Мы сами предоставили это чертово химическое оружие, а затем обвинили его в том, что он — преступник», – говорит аналитик.

По его мнению, нейтралитет — это то, к чему должна стремиться Грузия.