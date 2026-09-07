Экономическая взаимозависимость Армении и России принимает экзотические формы

Елена Острякова.  
07.09.2026 16:36
  (Мск) , Москва
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Армения, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Торговля


Армения обеспечивает приток валюты в Россию, оплачивая газ и зерно западными траншами, которые она получает на покрытие дефицита собственного бюджета.

Об этом директор созданного на швейцарские деньги ереванского Института Кавказа Александр Искандарян заявил «Армянским новостям», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Армения обеспечивает приток валюты в Россию, оплачивая газ и зерно западными траншами, которые она...

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«Эти деньги идут на покупку газа у России и продовольствия. Это заменить для Армении нельзя. Таким образом, валютная выручка поступает в Россию с Запада. Так это работает прямо сейчас», – сказал Искадарян.

С другой стороны, полагает политолог, центр обработки данных Firebird AI для искусственного интеллекта, который  американские компании строят в армянском городе Раздан, не заработает без новой АЭС, которую собирается строить в Армении «Росатом». Модульные американские электростанции, о которых заявлялось, он считает «пиар-форматом».
«Вот, у нас строятся эти дата-центры. Это конструкт армянской диаспоры. Армения может стать каким-то центром, но на это нужно гигантское количество электроэнергии, которой у нас в стране не будет», – отметил Искадарян.

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