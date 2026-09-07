Экономическая взаимозависимость Армении и России принимает экзотические формы
Армения обеспечивает приток валюты в Россию, оплачивая газ и зерно западными траншами, которые она получает на покрытие дефицита собственного бюджета.
Об этом директор созданного на швейцарские деньги ереванского Института Кавказа Александр Искандарян заявил «Армянским новостям», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эти деньги идут на покупку газа у России и продовольствия. Это заменить для Армении нельзя. Таким образом, валютная выручка поступает в Россию с Запада. Так это работает прямо сейчас», – сказал Искадарян.
С другой стороны, полагает политолог, центр обработки данных Firebird AI для искусственного интеллекта, который американские компании строят в армянском городе Раздан, не заработает без новой АЭС, которую собирается строить в Армении «Росатом». Модульные американские электростанции, о которых заявлялось, он считает «пиар-форматом».
«Вот, у нас строятся эти дата-центры. Это конструкт армянской диаспоры. Армения может стать каким-то центром, но на это нужно гигантское количество электроэнергии, которой у нас в стране не будет», – отметил Искадарян.
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