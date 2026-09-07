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Армения обеспечивает приток валюты в Россию, оплачивая газ и зерно западными траншами, которые она получает на покрытие дефицита собственного бюджета.

Об этом директор созданного на швейцарские деньги ереванского Института Кавказа Александр Искандарян заявил «Армянским новостям», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти деньги идут на покупку газа у России и продовольствия. Это заменить для Армении нельзя. Таким образом, валютная выручка поступает в Россию с Запада. Так это работает прямо сейчас», – сказал Искадарян.