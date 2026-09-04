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Украина – полигон, дающий возможность для американцев и британцев обкатать на поле боя технологии будущих войн.

Об этом, выступая в британской палате лордов, заявил экс-глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Петреус говорит, что каждый раз при внедрении технологических новшеств решающее преимущество имели не те, кто первым получал новую технологию, а те, кто первым понимал, как переосмыслить реалии с учетом новшеств.

«Верю, что мы живем в такой же исторический момент. Украина – это не просто крупнейшая сухопутная война в Европе со времен Второй мировой. Это определяющая военная лаборатория ХХI века», – сказал Петреус.

Он отмечает – украинский конфликт показал: «война вступила в новую эру».

«Мы наблюдаем слияние технологических, промышленных, оперативных и организационных факторов в совершенно новый способ ведения войны. Информация собирается, анализируется и распространяется с беспрецедентной скоростью. Сенсоры управления боем связаны с огромным числом недорогих беспилотных систем, способных наносить точные удары в любой сфере. Коммерческие инновации переносятся непосредственно на поле боя», – подчеркнул экс-глава ЦРУ.

По его словам, изменения в программное обеспечение вносятся прямо во время боевых действий.

ЦРУшник подчеркнул, что в этой ситуации решающее преимущество будет у той стороны, чьи институты учатся быстрее противника.

«Нашим главным приоритетом должна стать разработка совершенно новой концепции войны. Только тогда мы сможем определить институциональные изменения, необходимые для ее успешного воплощения. Вопрос не в том, произойдет ли эта трансформация. Она уже идет, наиболее заметно на Украине, но также в России, на Ближнем Востоке и в других местах. Вопрос в том, возглавим ли мы этот процесс или будем вынуждены догонять тех, кто это сделает», – тревожится генерал.

Он надеется, что ведущая роль в этом процессе останется за англосаксами.