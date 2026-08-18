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Украинские бригады на фронте усиливаются батальонами с нулевым боевым потенциалом.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел («Купол»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пошли по пути красивых докладов. Вот потому у нас такая проблема. Поэтому на фронте нет нормального взаимодействия управления. И поэтому у нас в каждой бригаде, каждый комбриг, который держит полосу на фронте, имеет семь прикомандированных батальонов, боевой потенциал которых близок к нулю», – сказал Козел.

Он жалуется, что есть огромное количество бригад, у которых личный состав, техника, «но они воюют по принципу отдал своих людей кому-то, даже не имея своего пункта управления».

По его словам, мобилизованный четко должен понимать, что с ним будет дальше.

«Не так, что забрали телефон и все – там уже теряют сознание. У всех паника, у жены паника, у мамы паника, связи нет, уже убили, все. Ну вот такая у нас сейчас в обществе реакция на мобилизацию», – сокрушается экс-комбриг.

При этом он признает, что исправить все это «очень тяжело».