Экс-комбриг ВСУ: «Мы пошли по пути создания красивых докладов – отсюда результат»

Игорь Шкапа.  
18.08.2026 22:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские бригады на фронте усиливаются батальонами с нулевым боевым потенциалом.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел («Купол»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Мы пошли по пути красивых докладов. Вот потому у нас такая проблема. Поэтому на фронте нет нормального взаимодействия управления. И поэтому у нас в каждой бригаде, каждый комбриг, который держит полосу на фронте, имеет семь прикомандированных батальонов, боевой потенциал которых близок к нулю», – сказал Козел.

Он жалуется, что есть огромное количество бригад, у которых личный состав, техника, «но они воюют по принципу отдал своих людей кому-то, даже не имея своего пункта управления».

По его словам, мобилизованный четко должен понимать, что с ним будет дальше.

«Не так, что забрали телефон и все – там уже теряют сознание. У всех паника, у жены паника, у мамы паника, связи нет, уже убили, все. Ну вот такая у нас сейчас в обществе реакция на мобилизацию», – сокрушается экс-комбриг.

При этом он признает, что исправить все это «очень тяжело».

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English version :: Читать на английском Экс-комбриг ВСУ: «Мы пошли по пути создания красивых докладов – отсюда результат»

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