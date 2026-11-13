Экс-комбриг ВСУ: «Зеленский – узурпатор. Хочу поглядеть, как он передаст власть»

Игорь Шкапа.  
13.11.2026 22:27
  (Мск) , Киев
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геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Судебный произвол, Украина


На Украине установился мафиозный режим – и нет абсолютно никакой демократии.

Об этом в своем видеоблоге заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел («Купол»), снятый с должности после интервью американским СМИ, в котором раскритиковал качество подготовки новобранцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине установился мафиозный режим – и нет абсолютно никакой демократии. Об этом в...

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«Скажем откровенно: где вы сейчас у нас видели свободную страну? У нас тотальная узурпация всей власти. Что такое вообще демократия? Главный принцип демократии – это сменяемость власти. Где вы видите сменяемость власти? В 2019 году выборы состоялись», – сказал Козел.

По его словам, [террорист Петр Порошенко] «достаточно достойно, не узурпируя власть, передал пост президента».

«Мне бы хотелось посмотреть, как нынешний президент передаст свою
власть. Глядя на то, что сейчас происходит, он вообще не думает об этом и не пытается. Его обещания можно цитировать вечно, но они далеки от реальности. И тот момент, что если я не справлюсь, то уйду, это вообще как-то глупо звучит полностью», – говорит экс-комбриг.

Он подчеркивает, что все решения в стране принимаются по прихоти Зеленского.

«Вспомните мафию Януковича. Мафия… А теперь вот мафия зеленой власти. То же самое. Чем закончится дальше? Знаете, это все очень хорошо, но очень плохо, что гибнут люди каждый день на фронте, каждый день в тылу. И наш враг, ну, он от этого никуда не девается. И становится же не лучше, становится хуже, хуже и хуже, к сожалению», – негодует Козел.

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English version :: Читать на английском Экс-комбриг ВСУ: «Зеленский – узурпатор. Хочу поглядеть, как он передаст власть»

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