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На Украине установился мафиозный режим – и нет абсолютно никакой демократии.

Об этом в своем видеоблоге заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел («Купол»), снятый с должности после интервью американским СМИ, в котором раскритиковал качество подготовки новобранцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажем откровенно: где вы сейчас у нас видели свободную страну? У нас тотальная узурпация всей власти. Что такое вообще демократия? Главный принцип демократии – это сменяемость власти. Где вы видите сменяемость власти? В 2019 году выборы состоялись», – сказал Козел.

По его словам, [террорист Петр Порошенко] «достаточно достойно, не узурпируя власть, передал пост президента».

«Мне бы хотелось посмотреть, как нынешний президент передаст свою

власть. Глядя на то, что сейчас происходит, он вообще не думает об этом и не пытается. Его обещания можно цитировать вечно, но они далеки от реальности. И тот момент, что если я не справлюсь, то уйду, это вообще как-то глупо звучит полностью», – говорит экс-комбриг.

Он подчеркивает, что все решения в стране принимаются по прихоти Зеленского.