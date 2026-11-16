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Четыре года финансирования Украины и поставок ей оружия так и не изменили ситуацию в пользу киевского режима.

Об этом в эфире Tim Gabel Podcast заявил бывший министр финансов Германии и сооснователь партии «Левые» и BSW Оскар Лафонтен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Немецкая промышленность — а значит, и благосостояние Германии — может сохраниться только при наличии дешевой энергии. Кто этого не понимает, тот, на мой взгляд, просто глуп. И должен сказать: в политике тоже полно глупых людей. А ведь всё предельно ясно: промышленности нужна энергия. Чтобы оставаться конкурентоспособной, ей необходимы конкурентоспособные цены на энергоносители. А поскольку мировые запасы энергоресурсов ограничены, обеспечить это можно только за счет российской энергии. Россия — одна из крупнейших стран мира, обладающая колоссальными природными богатствами», – сказал Лафонтен.

По его мнению, «все те миллиарды, которые сейчас направляются на Украину, это просто выброшенные на ветер деньги».

«Впрочем, это было бы еще полбеды, если бы не тот факт, что результатом этих мер становится гибель всё большего числа людей. Ведь если эти 90

миллиардов — о которых сейчас идет речь — поступят на Украину, на них закупят оружие, что позволит продолжать войну еще дольше. В итоге погибнут еще сотни тысяч человек. Таков результат этой «грандиозной» политики, которую продвигают немецкие сторонники войны», – подчеркнул экс-министр.

Он обратил внимание на уникальность ситуации – США хотят положить конец украинской войне, а Европа требует ее продолжения любой ценой, чего никогда ранее не было.

«Подойдем к этому с точки зрения естественных наук: четыре года мы пытались действовать с помощью поставок оружия и денег. И результат — катастрофический. Любой ученый-естественник сказал бы: вот, мы четыре года применяли определенный метод. Этот метод неверен, поскольку он привел к катастрофическим последствиям. Если взять, к примеру, только Украину, то она разрушается всё больше, потери человеческих жизней растут. Всё больше людей бегут из страны. Мы хотим продолжать это бесконечно?», – недоумевает политик.

По его мнению, положить конец этому можно лишь дипломатией.