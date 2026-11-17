США по-прежнему одержимы мыслью, что они должны управлять всем миром.

Об этом в эфире Tim Gabel Podcast заявил бывший министр финансов Германии и сооснователь партии «Левые» и BSW Оскар Лафонтен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире затронули тему первого генсека НАТО Гастингса Исмея, который сформулировал смысл и задачу создания альянса таким образом: «Держать русских снаружи, американцев — внутри, а немцев — внизу».

«По сути, это анализ политики США, которая лежит в основе всего происходящего. США по-прежнему одержимы иллюзорной идеей о том, что они должны править миром. Но мир больше не хочет, чтобы им управляли США, а Вашингтон, в свою очередь, полон решимости навязывать свою волю — при необходимости, даже военным путем.

Достаточно просто взглянуть на карты, хотя большинство людей предпочитают этого не делать, как и не интересуются тем, где именно расположены американские военные базы. Где же находятся эти базы? По всему земному шару — буквально везде.

В Европе они нужны США для того, чтобы не допустить чрезмерного усиления влияния России или Китая. Это чистой воды политика силы», – сказал Лафонтен.