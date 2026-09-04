Главным приоритетом для украинских ударов должна стать российская столица.

Об этом в эфире канала «Общественное» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-посол надеется увидеть «комбинированную атаку баллистических, крылатых ракет, беспилотников» по Москве.

«И, честно говоря, я потерплю еще три месяца просто как гражданин Украины. Но если пройдет три месяца, и этого не будет, вы меня не удержите, потому что заявлений было столько много сделано политическим руководством и компанией, которая получила на все это привилегии [близкая к окружению Зеленского FirePoint, – ред].

Так очень нечасто делают в мире, чтобы одна компания получала все преимущества для ускорения производства. Если мы не будем видеть сотни баллистических ракет по Москве до конца года, значит, нам врали. И это будет очень досадно. Очень обидно», – заявил дипломат.