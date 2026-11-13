Экс-соратница Зеленского: «Наши дети будут либо воевать, либо жить в изгнании»

Игорь Шкапа.  
13.11.2026 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 927
 
Вооруженные силы, геноцид, Демография, Дзен, Мобилизация, Молодёжь, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


На Украине прививают подрастающему поколению мысль, что лишь война может быть смыслом его существования.

Об этом в беседе с лидером немецкой партии BSW Сарой Вагенкнехт заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине прививают подрастающему поколению мысль, что лишь война может быть смыслом его существования....

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«Я знаю, что многие западные родители очень беспокоились о том, что их дети будут учиться онлайн полтора года из-за COVID. Представьте, что происходит с нашим поколением. Это ужасно.

И я не уверена, что простое строительство школы под землей — это действительно решение. Мы не можем просто сказать людям: хорошо, вы просто живите под землей, а мы продолжаем войну, все прекрасно», – сказала Мендель.

По ее словам, Украина теряет будущее поколение, поскольку «дети будут либо расти в военной форме, либо в изгнании».

«И еще одна отвратительная вещь, явление, которое происходит в стране, заключается в том, что некоторых детей, с малых лет учат управлять дронами, создавать дроны, фактически вести какую-то войну.

Я не уверена, что это вообще соответствует международному гуманитарному праву. Это не получило широкого распространения, но радикальные группы пытаются внушить детям, что война — единственный вариант, при котором им нужно жить. Это абсолютно ужасно», – возмущается Мендель.

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English version :: Читать на английском Экс-соратница Зеленского: «Наши дети будут либо воевать, либо жить в изгнании»

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