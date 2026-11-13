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На Украине прививают подрастающему поколению мысль, что лишь война может быть смыслом его существования.

Об этом в беседе с лидером немецкой партии BSW Сарой Вагенкнехт заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что многие западные родители очень беспокоились о том, что их дети будут учиться онлайн полтора года из-за COVID. Представьте, что происходит с нашим поколением. Это ужасно. И я не уверена, что простое строительство школы под землей — это действительно решение. Мы не можем просто сказать людям: хорошо, вы просто живите под землей, а мы продолжаем войну, все прекрасно», – сказала Мендель.

По ее словам, Украина теряет будущее поколение, поскольку «дети будут либо расти в военной форме, либо в изгнании».