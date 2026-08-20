Экс-советник Белого дома: Русские будут дожимать Украину – даже если понадобится 3 года
Беспринципность и жестокость Украины делает невозможными для России некоторые симметричные ответы.
Об этом заявил бывший советник администрации президента США Джимми Картера Джон Хелмер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Позиция президента Путина «око за око, зуб за зуб». А что это значит в отношении беспилотников? Мои источники указывают, что украинцы теперь используют кассетные боеприпасы. Крошечные металлические шарики в составе взрывчатой смеси. Боеголовки этих беспилотников предназначены для уничтожения мирного населения. И именно это они и делают. И что это будет за око за око?» – сказал Хелмер.
Ссылаясь на свои источники, он прогнозирует, что Россия будет брать Украину измором.
«Сколько времени на это потребуется, не имеет значения. Может, три месяца, может, три года. Страны НАТО и президент Трамп взяли на себя обязательства финансировать войну еще три года. Нас это не может не тревожить», – напомнил Хелмер.
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