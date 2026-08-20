Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Беспринципность и жестокость Украины делает невозможными для России некоторые симметричные ответы.

Об этом заявил бывший советник администрации президента США Джимми Картера Джон Хелмер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Позиция президента Путина «око за око, зуб за зуб». А что это значит в отношении беспилотников? Мои источники указывают, что украинцы теперь используют кассетные боеприпасы. Крошечные металлические шарики в составе взрывчатой смеси. Боеголовки этих беспилотников предназначены для уничтожения мирного населения. И именно это они и делают. И что это будет за око за око?» – сказал Хелмер.

Ссылаясь на свои источники, он прогнозирует, что Россия будет брать Украину измором.