Эксперт о Крымском мосте: Без эшелонированной обороны не отбиться
Крымский мост был обречён в условиях, когда ВС РФ так и не организовали систему обороны, где вражеские дроны будут уничтожаться на украинской территории до пересечения границы.
Об этом на подкасте «Чистота понимания» заявил Алексей Чадаев, глава компании, производящей российские боевые дроны «Упырь».
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По его словам, «транспортные власти» ждали атаки и готовились к ней, не испытывая иллюзий о том, что удастся отбиться. Поскольку ПВО является сухопутной и не может встречать противника над водой.
«Я, например, считаю, что первым эшелоном должна быть территория противника: точки сборки, точки запуска, точки хранения. Это тоже пэвэошная работа – поражать противника, не давая ему взлететь еще на его территории.
Такими возможностями наша ПВО не обладает. Встречать мы их начинаем, только когда они пересекают границу РФ», – сказал Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Выступающий указал, что ВСУ били по Крымскому мосту, прекрасно зная, что это не столько осложнит поставки ВС РФ, сколько ухудшит жизнь простых людей на полуострове.
«Уже давно мост не использовался для снабжения Крыма грузами. По сути, по нему перевозили только людей. Это касалось и железнодорожной ветки. Грузовые составы по ней не ходят со времен второй атаки. И грузовики не ходят уже много месяцев», – сказал Чадаев.
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