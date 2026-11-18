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Крымский мост был обречён в условиях, когда ВС РФ так и не организовали систему обороны, где вражеские дроны будут уничтожаться на украинской территории до пересечения границы.

Об этом на подкасте «Чистота понимания» заявил Алексей Чадаев, глава компании, производящей российские боевые дроны «Упырь».

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По его словам, «транспортные власти» ждали атаки и готовились к ней, не испытывая иллюзий о том, что удастся отбиться. Поскольку ПВО является сухопутной и не может встречать противника над водой.

«Я, например, считаю, что первым эшелоном должна быть территория противника: точки сборки, точки запуска, точки хранения. Это тоже пэвэошная работа – поражать противника, не давая ему взлететь еще на его территории. Такими возможностями наша ПВО не обладает. Встречать мы их начинаем, только когда они пересекают границу РФ», – сказал Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выступающий указал, что ВСУ били по Крымскому мосту, прекрасно зная, что это не столько осложнит поставки ВС РФ, сколько ухудшит жизнь простых людей на полуострове.