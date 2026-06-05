Эксперт: За ударом по Питеру в день открытия ПМЭФ стоит Лондон

Анатолий Лапин.  
05.06.2026 15:31
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, Санкт-Петербург, Украина


За ударом украинских дронов по Северной столице стоит Великобритания, которая стремится сорвать Международный петербургский экономический форум (ПМЭФ).

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Армен Гаспарян.

За ударом украинских дронов по Северной столице стоит Великобритания, которая стремится сорвать Международный петербургский...

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«Количество делегаций в очередной раз показало, что это миф про международную изоляции. Если бы Петербургский международный экономический форум не был бы важен, вряд ли бы британцы ставили задачу помешать его проведению. Мы же понимаем прекрасно, что Украина — это просто исполнитель», – сказал эксперт.

Поскольку сорвать открытие форума не удалось, Запад перешёл к замалчиванию мероприятия.

«Обратите внимание на то, как освещается это всё. Многие СМИ просто проигнорировали вчерашнюю встречу Верховного с руководителем международных информационных агентств. Это же вряд ли случайность, правда? Вот. А зато картинку с атакой по ПМЭФу они все замечательным образом отработали. Вот это тоже, мне кажется, важно», – сказал Гаспарян.

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English version :: Читать на английском Эксперт: За ударом по Питеру в день открытия ПМЭФ стоит Лондон

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