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За ударом украинских дронов по Северной столице стоит Великобритания, которая стремится сорвать Международный петербургский экономический форум (ПМЭФ).

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Армен Гаспарян.

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«Количество делегаций в очередной раз показало, что это миф про международную изоляции. Если бы Петербургский международный экономический форум не был бы важен, вряд ли бы британцы ставили задачу помешать его проведению. Мы же понимаем прекрасно, что Украина — это просто исполнитель», – сказал эксперт.

Поскольку сорвать открытие форума не удалось, Запад перешёл к замалчиванию мероприятия.