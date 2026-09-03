Эриксон: «Не смотрите вниз» – лозунг падающего в пропасть Запада

Елена Острякова.  
03.09.2026 19:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Западная экономика может рухнуть вслед за Украиной.

Об этом американо-китайский бизнесмен Чарльз Эриксон заявил в своем видеоблоге «Общение на руинах», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западная экономика может рухнуть вслед за Украиной. Об этом американо-китайский бизнесмен Чарльз Эриксон заявил...

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«Факт остается фактом: Россия выигрывает эту войну и близка к тому, чтобы ее закончить. Риторика в России тоже меняется: мол, пора заканчивать. Их действия это подтверждают. Они полностью разрушили экономику Украины. Я думаю, этой зимой они ее добьют. Может быть, падет и остальной Запад», – сказал Эриксон.

Он считает, что западная экономика находится  в ситуации идеального шторма, но при этом политики убеждают свои общества в победе над Россией.

«Кит Келлог говорит, что у Украины самая сильная армия во всей Европе, она победит. Это верно, но это всего лишь свидетельство того, насколько слаба остальная Европа, если мы исключим из нее Россию.

Это просто безумие, что они продолжают жить в этом иллюзорном мире. В то время, как мы уже скатились с обрыва, они все еще говорят: не смотри вниз, мы побеждаем, продолжай в том же духе», – резюмировал Эриксон.

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English version :: Читать на английском Эриксон: «Не смотрите вниз» – лозунг падающего в пропасть Запада

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