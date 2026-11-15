«Эскалация не должна быть слишком быстрой, чтобы не провоцировать РФ на стратегический ответ» – британский военкор

Вадим Москаленко.  
15.11.2026 21:32
  (Мск) , Киев
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Арктика, Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Слишком быстрое повышение уровня эскалации со стороны НАТО приводит к тому, что Россия начинает поспешно готовиться к большой войне.

Об этом канале «Financial Times» заявил британский военный корреспондент Чарльз Кловер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Слишком быстрое повышение уровня эскалации со стороны НАТО приводит к тому, что Россия начинает...

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«Шокировало насколько прямо высказался лорд Марк Седвилл, бывший советник по национальной безопасности. И он начал конференцию с заявления о том что НАТО должен не просто считать себя оборонительным альянсом, но и переходить в наступление против своих противников. В частности, он упомянул Россию.

Он говорил о желании создать стратегическую дилемму для России, которая заставит ее почувствовать себя в большей опасности. Создадут или хотя бы усилят ощущение угрозы из-за некоторых злонамеренных действий, за которые она несет ответственность?», – спросила ведущая.

«Норвежский вице-адмирал Руне Андерсон сказал, что по его наблюдениям российский флот и армия на Крайнем Севере находятся в затруднительном положении. Они отступили в свой полуостров и в другие арктические районы.

Они устанавливают сети от дронов над своими пограничными постами, укрепляют их мешками с песком, готовятся к нападению.

Они используют военные корабли для сопровождения всех своих торговых судов и танкеров «теневого флота». Они находятся в постоянном напряжении и испытывают колоссальный стресс как военная сила», – утверждает Кловер.

«НАТО за последние три года утроило свои силы на Крайнем Севере. И нам следует быть осторожными, чтобы не допустить быстрой эскалации и не сделать чего-то, что Россия может неправильно истолковать как действие стратегического уровня.

Я не хочу оправдывать Россию и говорить, что мы не должны ей угрожать или что-то в этом роде. Но нужно помнить о последствиях слишком быстрой эскалации», – добавил он.

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