«Эскалация не должна быть слишком быстрой, чтобы не провоцировать РФ на стратегический ответ» – британский военкор
Слишком быстрое повышение уровня эскалации со стороны НАТО приводит к тому, что Россия начинает поспешно готовиться к большой войне.
Об этом канале «Financial Times» заявил британский военный корреспондент Чарльз Кловер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Шокировало насколько прямо высказался лорд Марк Седвилл, бывший советник по национальной безопасности. И он начал конференцию с заявления о том что НАТО должен не просто считать себя оборонительным альянсом, но и переходить в наступление против своих противников. В частности, он упомянул Россию.
Он говорил о желании создать стратегическую дилемму для России, которая заставит ее почувствовать себя в большей опасности. Создадут или хотя бы усилят ощущение угрозы из-за некоторых злонамеренных действий, за которые она несет ответственность?», – спросила ведущая.
«Норвежский вице-адмирал Руне Андерсон сказал, что по его наблюдениям российский флот и армия на Крайнем Севере находятся в затруднительном положении. Они отступили в свой полуостров и в другие арктические районы.
Они устанавливают сети от дронов над своими пограничными постами, укрепляют их мешками с песком, готовятся к нападению.
Они используют военные корабли для сопровождения всех своих торговых судов и танкеров «теневого флота». Они находятся в постоянном напряжении и испытывают колоссальный стресс как военная сила», – утверждает Кловер.
«НАТО за последние три года утроило свои силы на Крайнем Севере. И нам следует быть осторожными, чтобы не допустить быстрой эскалации и не сделать чего-то, что Россия может неправильно истолковать как действие стратегического уровня.
Я не хочу оправдывать Россию и говорить, что мы не должны ей угрожать или что-то в этом роде. Но нужно помнить о последствиях слишком быстрой эскалации», – добавил он.
English version :: Читать на английском «Эскалация не должна быть слишком быстрой, чтобы не провоцировать РФ на стратегический ответ» – британский военкор