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Слишком быстрое повышение уровня эскалации со стороны НАТО приводит к тому, что Россия начинает поспешно готовиться к большой войне.

Об этом канале «Financial Times» заявил британский военный корреспондент Чарльз Кловер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шокировало насколько прямо высказался лорд Марк Седвилл, бывший советник по национальной безопасности. И он начал конференцию с заявления о том что НАТО должен не просто считать себя оборонительным альянсом, но и переходить в наступление против своих противников. В частности, он упомянул Россию. Он говорил о желании создать стратегическую дилемму для России, которая заставит ее почувствовать себя в большей опасности. Создадут или хотя бы усилят ощущение угрозы из-за некоторых злонамеренных действий, за которые она несет ответственность?», – спросила ведущая.

«Норвежский вице-адмирал Руне Андерсон сказал, что по его наблюдениям российский флот и армия на Крайнем Севере находятся в затруднительном положении. Они отступили в свой полуостров и в другие арктические районы. Они устанавливают сети от дронов над своими пограничными постами, укрепляют их мешками с песком, готовятся к нападению. Они используют военные корабли для сопровождения всех своих торговых судов и танкеров «теневого флота». Они находятся в постоянном напряжении и испытывают колоссальный стресс как военная сила», – утверждает Кловер.