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Стокгольм и Таллин заключили договор, позволяющий арендовать 400 камер для 600 человек в тюрьме города Тарту. Парламенты обеих стран ратифицировали документ, а затем его подмахнул своей подписью президент вымирата Карис. Соглашение рассчитано на пять лет с возможностью продления.

Сделка связана с острой нехваткой шконок для размещения заключённых в шведских тюрьмах. Приходится отправлять зеков на экспорт. Небогатый эстонский хутор, наоборот, планирует немножечко заработать, широко раскрыв тюремные ворота для иностранных аутло.

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«Во вторник на военной авиабазе Эмари приземлился самолет с первыми шведскими заключенными, которых в течение дня перевезут в Тартускую тюрьму», – сообщили в телерадиокомпании ERR.

Осужденные разместятся на закрытой территории, а перед освобождением вернут на родину. Им разрешат носить национальную тюремную форму, смотреть шведские новости, пользоваться телевизором и электричеством круглосуточно. Ожидается, что в этом году прибудут 200 человек, а всего планируется перевести 600 заключенных.

Расходы на содержание импортного контингента покрывает Швеция: от 31 до €61 млн в год в зависимости от численности осужденных.

Первая группа шведских зеков состояла из 18 человек, однако эстонские власти «забраковали» более половины. Чем они не угодили эстонским вертухаям, европейская пресса не раскрывает, однако, учитывая текущий разгул криминала в Швеции, можно предположить, что «государство Старой Европы» прислало в недоразвитый лимитроф отборных бандюков, насильников и убийц.

Швеция является одной из самой неблагополучных в криминальном плане государств Европы. Согласно статистике, она занимает второе место по количеству изнасилований в Европе сразу после Британии. Улицы некогда тихого Стокгольма и других городов Швеции стали местом разборок бандитских шаек, использующих огнестрельное оружие и взрывчатку.

По-видимому, в Таллине перепуганы, что приезд пары десятков шведских отморозков способен поставить на уши благолепие пенитенциарного заведения в Тарту и даже окончательно испортить контингент местных арестантов, сделав из них на выходе гангстеров вместо тишайших чухонских обывателей.

В общем, чудесатые дела творятся в «райском саду» Борреля, где самым богатым его дачникам расплодившихся в домах крыс, клопов и тараканов девать некуда…