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По итогам СВО Украина станет страной-изгоем.

Об этом эстонский правовед Рейн Мюллерсон заявил на Тбилисском форуме по нейтралитету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая то, что произошло на Украине, я считаю, что в худшем случае она станет государством-изгоем, не имеющим выхода к морю. Потому что, если конфликт продолжится, Россия, вероятно, захватит Одессу», – сказал Мюллерсон.

От такого сценария, полагает он, Украину спасет только нейтралитет. При этом выступающий считает Россию «тоже европейской страной».