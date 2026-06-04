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Новые вооружения, поступающие в ВСУ, представляют как украинские, хотя, на самом деле, – это продукция европейского ВПК.

Об этом посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью «Sky News», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это просто аутсорсинг производства в разных странах, включая Великобританию, Данию, Канаду и других. Такой аутсорсинг делает страну уязвимой. В какой-то момент, если они продолжат в том же духе, нам придется искать контрмеры. Я не буду говорить, какие именно, но адреса нам известны. Мы опубликовали их, и это будут легкие цели. Поверьте, мы найдем способы, если понадобится. На данный момент в этом нет необходимости, но их можно взять», – сказал Келин.

Он считает, что ответных ударов не избежит и Великобритания, поскольку она вводит антироссийские санкции, поставляет оружие на Украину и срывает мирные переговоры. Дипломат назвал это «уже не недружественными, а враждебными действиями».