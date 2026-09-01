«Это еще не переход к терроризму». Путин объяснил, почему Россия не наносит удары по Зеленскому

Михаил Рябов.  
02.09.2026 00:38
  (Мск) , Москва
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Денацификация, Дзен, Политика, Россия, Украина


Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия сознательно избегает нанесения ударов по военно-политической верхушке бандеровцев.

«Как вы видите, мы не наносим по ним ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди… Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не за 40 дней уничтожать нашу экономику, и наносить нам очередное стратегическое поражение… Ну, какие-то там переговорщики нужны», – сказал Путин журналистам.

Он уточнил, как оценивает угрозы кокаиниста Зеленского перекрыть воздушное сообщение в России при помощи дронов ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия сознательно избегает нанесения ударов по военно-политической верхушке...

«Это заявка на терроризм. Это еще не переход к терроризму. А если это произойдёт, мы посмотрим. Найдём инструменты», – сказал Путин.

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English version :: Читать на английском «Это еще не переход к терроризму». Путин объяснил, почему Россия не наносит удары по Зеленскому

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