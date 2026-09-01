Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия сознательно избегает нанесения ударов по военно-политической верхушке бандеровцев.

«Как вы видите, мы не наносим по ним ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди… Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не за 40 дней уничтожать нашу экономику, и наносить нам очередное стратегическое поражение… Ну, какие-то там переговорщики нужны», – сказал Путин журналистам.